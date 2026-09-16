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Dnes v Ulici: Kalina je ve škole pod tlakem. Otík nechce jednat bez důkazů a do sporu vstoupí i Laurin trik s umělou inteligencí

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Už 16 let učí v Ulici po svém a ze svých nároků neslevil. Teď stojí Mojmír Kalina před pedagogickým sborem a o jeho pozici může rozhodnout drobnost v uchu jedné studentky.
Dnes v Ulici: Kalina je ve škole pod tlakem. Otík nechce jednat bez důkazů a do sporu vstoupí i Laurin trik s umělou inteligencí

Dnes v Ulici: Kalina je ve škole pod tlakem. Otík nechce jednat bez důkazů a do sporu vstoupí i Laurin trik s umělou inteligencí

Zdroj: Se svolením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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