Dnes v Ulici: Kalina je ve škole pod tlakem. Otík nechce jednat bez důkazů a do sporu vstoupí i Laurin trik s umělou inteligencíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dnes v Ulici: Kalina je ve škole pod tlakem. Otík nechce jednat bez důkazů a do sporu vstoupí i Laurin trik s umělou inteligencí
Iva Janžurová, ročník 1941. Eliška Balzerová, ročník 1949. Na plátně matka a dcera, v životě skoro vrstevnice.
Zpěvačka žije na jihočeské samotě v chalupě, která vznikla z dvojice zrušených sakrálních staveb. Její...
Bylo jí čtrnáct, když otec jednoho dne odešel a už se nevrátil. Pravnučka Ilji Prachaře dnes otevřeně...
Herečka Jaroslava Brousková přišla o matku kvůli lékařské chybě, která se stala krátce po jejím narození....
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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