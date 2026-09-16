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Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to stihla i s rezervou

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Břeclavská tiskárna Walstead Moraviapress v těchto dnech téměř dokončila distribuci volebních lístků k senátním a komunálním volbám, které se uskuteční 9. a 10. října.
Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to stihla i s rezervou

Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to stihla i s rezervou

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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