Evropu čeká prudký teplotní sešup. Studená fronta během krátké doby ukončí mimořádně teplou epizodu

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Evropu čeká prudký teplotní sešup. Studená fronta během krátké doby ukončí mimořádně teplou epizoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Evropu čeká ochlazení. Teploty ve Španělsku a Francii mohou během jediného dne klesnout až o 14 °C. Studená fronta dorazí i do Česka.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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