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Pražská divočina: mufloni v Krči, sokoli na komínech a straka jako městský generalista

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Pražská divočina: mufloni v Krči, sokoli na komínech a straka jako městský generalista. Praha není jen lidé, auta a holubi u rohlíku. Pod betonem tepe divočina, která se naučila město. Není to Serengeti. Je to teplejší klima, odpadky, parky a komíny, které dravci berou jako skálu.
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Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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