Pražská divočina: mufloni v Krči, sokoli na komínech a straka jako městský generalista. Praha není jen lidé, auta a holubi u rohlíku. Pod betonem tepe divočina, která se naučila město. Není to Serengeti. Je to teplejší klima, odpadky, parky a komíny, které dravci berou jako skálu.
Straky, hřivnáči a kos, který zůstává
Strak v centru přibylo. Před dvaceti lety byly v jádru města vzácnější, dnes kradou sendvič i hnízdní materiál z balkonu. Holub hřivnáč a kos černý si město taky oblíbili: je tu tepleji a jídla dost. Část kosů na jih nelétá. Městská zima je mírnější a hnízdit se dá dřív než v lese. To není kouzlo. To je městský tepelný ostrov a krmítko.
Sokol na komíně, plch na Petříně
Sokol stěhovavý bere vysoký komín teplárny nebo spalovny jako náhradní útes. Z výšky vidí a holubů má plno. V Praze hnízdili třeba v Michli a Malešicích, budky na ochozech komínů se osvědčily i jinde v Česku. Plch velký se na Petříně a v zahradách drží v teplých zákoutích. Není to jediná populace v republice, ale ve městě působí jako host z krasu.
Mufloni mezi pavilony v Krči
V areálu Thomayerovy nemocnice se pase stádo muflonů z Kunratického lesa, vypuštěné v minulém století. Přes den hledají klid u pavilonů, v lese je vytlačují psi a lidé. Personál je bere jako podívanou, hygiena řeší výkaly a okus keřů. Počet se reguluje. Pohled z okna na kopytníka je pražská rarita. Není to safari v čekárně.
TIP: Schubertovu lebku mu museli vyrvat a za chování ke studentkám by dnes seděl, komponoval ale krásně.
Foto: Pixabay
Straka na hřbetu: hezký příběh
Virální verze říká, že straka v Krči sedla muflonovi na hřbet a sbírala klíšťata, ostatní to okoukaly a šlo o světovou premiéru. Klíšťat v pražských parcích je opravdu hodně a straka je chytrý generalista. Podobné „čištění“ velkých savců znají ornitologové od jiných ptáků.
Praha tedy divočinu má. Žije v parku, na komíně a u nemocničního keře. Kdo chce Attenborougha, ať jde tiše a nenechá psa volně mezi muflony.
Zdroje info: Autorka, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-hlavni-mesto-praha-muflonum-se-zalibilo-v-arealu-prazske-krcske-nemocnice-kopytkem-hrabou-u-pavilonu-b3-40560138, https://temata.rozhlas.cz/do-prahy-se-vraci-vzacny-sokol-stehovavy-hnizdiste-ma-na-komine-malesicke-7857474, https://szu.gov.cz/aktuality/katerina-kybicova-pro-idnes-cz-klistata-jsou-ve-mestech-aktivni-celou-zimu-pokud-neni-snehova-pokryvka/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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