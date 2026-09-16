Sabalenková po prohraném finále US Open zuřila a rozmlátila raketu. V seznamu pokutovaných není sama, pyká i Čech Svrčina

V sobotu 12. září 2026 na Arthur Ashe Stadium proměnila Elena Rybakinová mečbol a porazila obhájkyni Arynu Sabalenkovou 6:4, 5:7, 6:2. Běloruska přišla k síti, podala ruku, a pak se otočila ke svému koutu. Co následovalo, viděly kamery celého světa: raketa dopadla na tvrdý povrch a rozlétla se na kusy. Frustrace z promarněného třetího titulu v řadě a ztráty postu světové jedničky dostala fyzickou podobu. Organizátoři ji za to vyčíslili na 7 500 dolarů. Jenže když US Open zveřejnil kompletní přehled disciplinárních postihů, Sabalenková na něm zdaleka nebyla jediným jménem. Mezi sedmnácti pokutovanými hráči se objevil i Dalibor Svrčina.
Finále, které frustraci živilo od prvního setu
Sabalenková nevybuchla až po závěrečném míči. Napětí se hromadilo celý zápas. Už v prvním setu odpálila míč do hlediště a od rozhodčího si vysloužila varování za takzvaný ball abuse. Podle statistik WTA měla víc nevynucených chyb než vítězných úderů a za celý zápas si vypracovala pouhé tři brejkboly, všechny až pozdě ve druhém setu, kdy se marně pokoušela o obrat.
Rybakinová naopak působila klidně, čistě a v delších výměnách dominantně. Oficiální report US Open ji popsal jako hráčku, která soupeřku přehrála právě trpělivostí. Sabalenková to po zápase uznala: „Nebyla jsem dost dobrá. Ona prostě hrála líp.“
Samotné rozbití rakety přišlo až po podání ruky u sítě. Nebyl to afekt uprostřed výměny, ale vědomé gesto frustrace. Pravidla Grand Slamů pro takovou situaci mají jasnou kolonku, sekci III O kodexu, tedy zneužití rakety nebo vybavení.
7 500 dolarů: symbolický trest, nebo spravedlivá sankce?
Pokuta 7 500 dolarů zní jako vysoká částka. V kontextu výdělků Sabalenkové je to ale drobné. Jako poražená finalistka si z New Yorku odvezla 2,8 milionu dolarů na prize money. Pokuta tedy představuje zhruba 0,27 % její turnajové odměny, ekvivalent pár drobných zapomenutých v kapse.
Pro srovnání: Novak Djoković dostal po wimbledonském finále 2023 za rozbití rakety o síťový sloupek pokutu 8 000 dolarů. Nick Kyrgios po čtvrtfinále US Open 2022 zaplatil 14 000 dolarů za zničení dvou raket a celkově v tom turnaji nasbíral sankce za 32 500 dolarů. Sabalenková se tedy pohybuje lehce pod Djokovićem a zhruba na polovině Kyrgiosovy jednorázové částky.
Není to přitom její první takový exces. Po prohraném finále Australian Open v lednu 2025 s Madison Keysovou také házela raketou a sama pak vysvětlovala, že potřebuje „vypustit negativní emoce“. Vzorec se opakuje: prohrané finále grandslamu, emoční erupce, pokuta.
Český úhel: Svrčina a jeho pět tisíc dolarů
Na témže disciplinárním seznamu figuruje i Dalibor Svrčina. Český tenista dostal pokutu 5 000 dolarů, rovněž za porušení sekce III O, tedy za zneužití rakety nebo vybavení. Veřejný přehled ale nespecifikuje, v jakém konkrétním zápase k incidentu došlo.
Z otevřených zdrojů víme, že Svrčina v hlavní soutěži porazil Valentina Royera a 3. září vypadl ve druhém kole s Lucianem Darderim. Přímou vazbu pokuty na konkrétní duel se nám nepodařilo potvrdit.
Zásadní je ale finanční kontext. Minimální odměna za účast v hlavní soutěži US Open 2026 činila 140 000 dolarů. Svrčinova pokuta tedy představuje nejvýše 3,6 % jeho jisté minimální odměny. Protože postoupil do druhého kola, skutečný výdělek byl vyšší a reálný podíl nižší, ale i tak jde o řádově jiný zásah do rozpočtu než u Sabalenkové. Pro hráče mimo absolutní špičku pět tisíc dolarů bolí víc.
Sedmnáct jmen, dvacet přestupků, 112 500 dolarů
Sabalenková a Svrčina nejsou na seznamu sami. Kompletní přehled pokut po US Open 2026 čítá sedmnáct hráčů a dvacet porušení kodexu v celkové hodnotě 112 500 dolarů. Mezi pokutovanými jsou například:
- Corentin Moutet a Luciano Darderi, oba na seznamu dvakrát
- Arthur Fils, Belinda Bencicová, Francisco Cerúndolo
- Jaime Faria, Terence Atmane, Sebastian Ofner
- Otto Virtanen, Thiago Seyboth Wild
Disciplinární bilance grandslamu zkrátka není jen o jednom mediálně výrazném výbuchu ve finále. Je to průřez celým turnajem, od kvalifikace po závěrečný den, od neznámých jmen po světovou jedničku.
Co pravidla dovolují a kam až mohou zajít
Podle Grand Slam Rule Booku 2026 může pokuta za porušení sekce III O dosáhnout až 50 000 dolarů za jeden incident, bez ohledu na kolo turnaje. Žádný „finálový příplatek“ neexistuje. Pokuty ukládá referee po konzultaci s Grand Slam Supervisors, strhávají se z prize money a výtěžek putuje do Grand Slam Player Development Programme.
Důležitější je ale eskalační mechanismus. Během zápasu platí stupňovaný systém: varování, ztráta bodu, ztráta gamu, případně diskvalifikace. Mimo jednorázový incident může série dvou a více porušení během dvanácti měsíců spadnout pod takzvané aggravated behaviour; tam pravidla připouštějí sankci až 250 000 dolarů nebo dokonce trvalý zákaz startu na Grand Slamech. Pro jednu rozbitou raketu se takový scénář neaktivuje. Ale u hráčky, která po prohraných finále opakovaně ničí vybavení, se otázka vzorce chování časem položí sama.
Sabalenková po finále řekla, že Rybakinová byla prostě lepší. K samotné pokutě se veřejně nevyjádřila. Sedm a půl tisíce dolarů zmizí v jejím rozpočtu beze stopy. Svrčinových pět tisíc zanechá o poznání hlubší škrábanec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář