Dva kamarádi z fotbalu začali v garáži vyrábět držáky na notebooky. Patentovaný vynález už prodali do pěti zemí

Hartigovi je čtyřiačtyřicet, Tobollikovi devětatřicet. Jeden žije v Seligenstadtu, druhý v Zellhausenu, obě městečka leží pár kilometrů od sebe východně od Frankfurtu nad Mohanem. Spojil je fotbal, ale podnikání odstartoval úplně jiný impuls. Tobollik pracuje jako servisní technik a roky řešil totéž: stojíte u rozvaděče nebo stroje, potřebujete mít otevřený notebook se schématem, diagnostikou nebo servisním softwarem a nemáte ho kam stabilně položit. Koleno, víko kufříku, hromada krabic, nic z toho nefunguje spolehlivě. Tak si řekl, že si držák prostě vyrobí. Hartig se přidal s obchodní hlavou a z provozní frustrace se stal produkt. Dnes mají přes 800 prodaných kusů, evropský patent a zákazníky v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Nizozemsku. Každý kus přitom Tobollik stále ručně skládá ve své garáži; montáž jednoho držáku mu podle reportáže OP Online zabere zhruba dvacet minut.
Co přesně ten držák dělá a proč za něj firmy platí
Produkt se jmenuje MagFlex Pro a existuje ve dvou variantách. Magnetická verze (MagFlex Pro M) se přichytí na kovovou plochu: rozvaděč, serverový rack nebo průmyslový stroj. Verze se sací přísavkou (MagFlex Pro S) drží na hladkých nekovových površích, jako je sklo, plastové panely nebo hladké stavební prvky. Obě varianty unesou notebook o hmotnosti až 11 kilogramů a pojmou stroje s úhlopříčkou od 28 do 43 cm (11 až 17 palců). Samotný držák váží kolem půldruhého kilogramu, je skládací a vejde se do servisního batohu.
Nejde o kancelářský stojánek ani o gadget do kavárny. Cílovou skupinou jsou servisní technici, údržbáři, elektrikáři, IT technici u serverů, programátoři v průmyslu, lidé od výtahů nebo facility managementu. Zkrátka kdokoli, kdo potřebuje mít notebook stabilně a bezpečně umístěný přímo v místě práce a nemá k dispozici stůl. Podle zakladatelů tvoří firemní zákazníci zhruba 90 % odbytu.
Cena odpovídá profesionálnímu B2B nástroji: magnetická verze stojí 219,95 eur (orientačně asi 5 370 korun), verze s přísavkou 249,95 eur (asi 6 100 korun). Od deseti kusů nabízí firma personalizaci, téměř libovolnou barvu a gravírování firemního loga, s dodací lhůtou dvou až tří týdnů.
Patentová stopa: tři roky od přihlášky k udělení
Patentová stopa je veřejně dohledatelná a má dvě větve:
- Německá přihláška DE102022002962A1 byla podána 16. srpna 2022 a zveřejněna 22. února 2024.
- Evropský patent EP4324356B1 má přihlášku ze 14. srpna 2023, udělen a zveřejněn byl 21. května 2025 a jeho status je aktivní.
Od podání první přihlášky k doloženému vstupu na trh (Hartig v rozhovoru pro StartupValley uvádí, že prodávají „od konce ledna“) uplynuly zhruba tři a půl roku. Současná firemní forma NBH-Systems existuje podle oficiálního webu od října 2025 a navazuje na předchozí subjekt, což vysvětluje, proč je patentová historie delší než samotná firma.
Garáž, bootstrap a nula vratek
Oba zakladatelé stále pracují ve svých hlavních profesích. Hartig řeší vedení firmy, obchod, marketing a komunikaci, Tobollik vývoj, konstrukci a výrobu. Každý vydělaný cent podle jejich vlastních slov vracejí zpět do firmy. Přesné tržby ani marže veřejně nezveřejnili a z dostupných informací nelze potvrdit, že by je projekt už plně živil.
Co ale zakladatelé tvrdí opakovaně a konzistentně: přes 800 prodaných kusů, pět zemí, žádná reklamace, žádná vratka. Prodej běží bez klasických marketingových kampaní, převážně přes doporučení a přímý kontakt s firmami. Mezi veřejně uváděné reference patří HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH a KBR EnergyManagement GmbH.
Montáž probíhá ručně: Tobollik skládá každý kus z laserově řezaných hliníkových desek, magnetů, ocelových lanek a šroubů. Konkrétní plán na přesun výroby z garáže do větších prostor veřejně neoznámili, ale v rozhovorech mluví o škálování a jednáních s většími zákazníky. Ambice rostou, garáž zatím stačí.
Konkurence existuje, ale míří jinam
NBH-Systems nevstoupil na prázdný trh. RAM Mounts nabízí univerzální notebook tray pro stroje s úhlopříčkou 25 až 41 cm (10 až 16 palců) s montáží přes standardní AMPS rozhraní za zhruba 1 800 korun. OmniShelf prodává přenosnou magnetickou pracovní stanici s nosností přes 22 kilogramů, která pojme vedle notebooku i nářadí a měřáky. MagBench zase nabízí magnetickou polici s plochou 30 × 30 centimetrů.
Rozdíl je v zaměření. Zmíněné produkty jsou buď univerzální montážní systémy, nebo široké pracovní police. MagFlex Pro cílí úzce: notebook u stroje, rychlé nasazení, rychlé sundání, přesun na další místo. Právě toto úzké zaměření je podle nás důvod, proč produkt funguje; neřeší všechno pro všechny, ale jednu konkrétní bolest pro jednu konkrétní profesi. A tu bolest zná Tobollik z vlastní praxe.
Dá se koupit v Česku? A mohl by podobný nápad vzniknout tady?
Standardní prodej do Česka z veřejných zdrojů potvrdit nelze. E-shop NBH-Systems nabízí storefront pro Německo, Francii, Nizozemsko, Rakousko a Švýcarsko; Česko mezi nimi není. Individuální poptávka přes firemní kontakt je ale možná.
Koho napadá „tohle bych mohl udělat taky“, pro toho je podstatné vědět, že formální cesta existuje. Národní patentovou přihlášku lze podat u Úřadu průmyslového vlastnictví, evropskou přihlášku lze podat i přes český úřad a přes mezinárodní systém PCT jednou přihláškou otevřít cestu k ochraně ve velkém počtu států. Pro rychlejší a levnější start existuje užitný vzor, který bývá zapsán v řádu měsíců. K samotnému prodeji do EU pak nestačí jen ochrana, potřebujete i shodu výrobku s unijními pravidly a zvládnutou logistiku.
Příběh NBH-Systems není o tom, že dva kluci od fotbalu měli štěstí. Je o tom, že jeden z nich roky zažíval konkrétní problém, druhý věděl, jak ho prodat, a místo aby čekali na investora nebo akcelerátor, začali šroubovat v garáži. Osm set držáků později je ta garáž pořád stejná. Jen objednávky chodí z pěti zemí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda