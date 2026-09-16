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Dva kamarádi z fotbalu začali v garáži vyrábět držáky na notebooky. Patentovaný vynález už prodali do pěti zemí

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Timo Hartig a Dorian Tobollik se znají od mládí díky fotbalu. Dnes z garáže prodávají patentovaný držák na notebook do pěti evropských zemí.
Držák na notebooky, dva kamarádi

Držák na notebooky, dva kamarádi

Zdroj: Holger Hackendahl
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