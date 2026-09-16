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Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene

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Spreje, kartonové šablony i masku na obličej měla připravené. Čtyřiadvacetiletá žena se v sobotu po půlnoci pustila v brněnském Komárově do svého poetického projektu. Na zeď už předtím nanesla bílý podklad o ploše čtyř metrů čtverečních, s prvním písmenem zamýšlené básně ji ale přistihli strážníci.
Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene

Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene

Zdroj: MPB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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