Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmenePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci zastavili u prvního písmene
Brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie má novou budovu. Stavba včetně vybavení vyšla...
Moravské zemské muzeum otevírá v Mramorových sálech Biskupského dvora výstavu Od nástěnek k příběhům....
Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na dnešním zasedání o...
Zřejmě ten nejlepší dárek k narozeninám dostal pacient na mechanické srdeční podpoře v ostravské fakultní...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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