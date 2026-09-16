Ani igeliťák, ani lednička. Chleba vydrží čerstvý 3x déle ve staré dobré věci

Lednice a igeliťák ničí chléb nejrychleji
Většina domácností ukládá pečivo do lednice nebo ho nechává zabalené v tenkém igelitovém sáčku z obchodu. Obě řešení přitom patří mezi nejhorší možné způsoby skladování.
V chladničce chléb tvrdne a vysychá nejrychleji ze všech míst. Teplota mezi 0 a 10 stupni Celsia urychluje proces stárnutí škrobu v těstě, navíc bochník nasává pachy okolních potravin. Uzavřená fólie zase drží vlhkost uvnitř, pečivo se zapaří a plíseň naskočí během pár dnů. Redaktoři webu Toprecepty si to ověřili pokusem: balený krájený chléb ponechaný ve fólii jim zplesnivěl už do tří dnů.
Vítěz testu: obyčejný chlebník
Odpověď, kterou pekaři opakují, je překvapivě prostá. Je jí chlebník – nádoba, do které se pečivo ukládalo dávno předtím, než přišly plastové sáčky. Ve zmíněném testu Toprecepty, kde tři redaktoři vyzkoušeli sedm způsobů skladování, dopadl dřevěný chlebník ze všech nejlép. Bochník v něm zůstal vláčný nejdéle a ani po týdnu se na něm neobjevila plíseň.
Kouzlo spočívá v tom, že dobrý chlebník nechá chléb dýchat. Ve stěnách nebo ve víku má drobné otvory či škvíry, kterými proudí vzduch, takže se uvnitř nedrží dusno jako ve fólii. Zároveň nádoba pomáhá udržet vlhkost na rozumné hladině, aby bochník zbytečně neosychal.
Materiál si vyberte podle své kuchyně. Osvědčí se dřevo, nerez i keramika, důležité jsou vždycky větrací otvory. U keramických modelů dejte pozor, aby nebyly zevnitř glazované, protože pak vlhkost nemá kudy unikat a chléb se dusí. Pro skladování je nejvhodnější stabilní pokojová teplota v rozmezí 20 až 25 °C.
Bavlněná utěrka a pravidlo tří dnů
Samotná nádoba ovšem zázraky nedělá. Aby chléb opravdu vydržel, patří do chlebníku ještě čistá bavlněná nebo lněná utěrka, do které bochník volně zabalíte. Látka nasaje přebytečnou vlhkost a pečivo pod ní vysychá pomalu a přirozeně.
Utěrku je potřeba měnit každé tři dny. Jak chléb stárne, uvolňuje vodu, ta se do látky vsakuje a vlhká utěrka pak plísni spíš pomáhá.
- Horký bochník nikdy nikam nezavírejte, nechte ho nejdřív vychladnout, ať se uvnitř nesráží pára.
- Rozkrojený bochník pokládejte řezem dolů ke stolu, pomaleji tak osychá.
- Nádobu čas od času vytřete octovou vodou, zabráníte tak množení bakterií.
Který chléb vydrží nejdéle
Ne každé pečivo stárne stejně rychle. Nejdéle vydrží kváskový, žitný a celozrnný chléb. Žito i celozrnná mouka udrží v těstě víc vláhy než bílá pšeničná a kvašení k tomu zvyšuje kyselost, ve které se plísni daří mnohem hůř. Takový bochník zůstane dobrý klidně týden. Lehké bílé pečivo, rohlíky a housky naproti tomu oschnou už po pár dnech.
A když se plíseň přece jen objeví? Pečivo vyhoďte celé. Odkrojit napadený roh nestačí, protože výtrusy plísně prorůstají i tam, kde je pouhým okem nevidíte. Jen zatvrdlý chléb bez plísně se přitom vyhazovat nemusí. Skvěle z něj uděláte topinky, krutony do polévky nebo houskový knedlík.
Na rozdíl od lednice chlebu neškodí mráz. Pokud nespotřebujete celý bochník, je skvělým pekařským trikem zamrazit ho nakrájený na plátky – v mrazáku tak vydrží i několik měsíců.
Zdroje článku: tiscali.cz, toprecepty.cz, zerowastechef.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová