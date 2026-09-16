Schumachera od nehody viděla jen rodina a pár přátel. Manželka Corinna teď překvapivě souhlasila s dokumentem pro Netflix

2. října 2026 se na Netflixu celosvětově objeví snímek Schumacher ’94 – The Birth of a Legend. Corinna Schumacherová v něm znovu promlouvá jako klíčová vypravěčka, což je samo o sobě pozoruhodné. Rodina od Michaelovy nehody v prosinci 2013 drží kolem jeho osoby jednu z nejpřísnějších ochranných bariér v dějinách sportu. Dokument z roku 2021 byl prezentován jako výjimečný, rodinou podporovaný projekt, a mnozí čekali, že zůstane jediným. Teď přichází další autorizovaný vstup do Schumacherova příběhu, ovšem s jasně vymezeným perimetrem: rok 1994, první titul, smrt Ayrtona Senny a zrod „Schumi-Manie“.
Co přesně Netflix natočil
Film režíruje Christin Freitag a produkčně za ním stojí LEONINE Documentaries. Podle oficiálního webu Michaela Schumachera snímek sleduje cestu od vítězství v Brazílii k titulu v Austrálii, sezonu poznamenanou smrtí Senny a Rolanda Ratzenbergera v Imole, obviněními z manipulací, kontroverzními manévry na trati a explozí popularity v Německu.
Před kamerou se kromě Corinny objevují Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard a Schumacherův dlouholetý manažer Willi Weber. Netflix projekt původně představil v únoru 2026 mezi německy mluvenými novinkami a zarámoval ho jako intimní sondu do roku, který z talentovaného závodníka udělal globální fenomén.
Proč je Corinnin souhlas překvapivý
Od 29. prosince 2013, kdy Michael při lyžování v Méribelu utrpěl těžké poranění mozku po nárazu hlavou na kámen, rodina systematicky minimalizuje jakýkoli veřejný přístup k jeho osobě. Přístup mají jen nejbližší. Důvody jsou praktické i principiální:
- Michael sám za aktivní kariéry trval na oddělení soukromí od veřejného života. Rodina po nehodě tuto linii převzala a zpřísnila.
- V roce 2023 německý bulvární magazín publikoval falešný „rozhovor“ generovaný umělou inteligencí. Rodina se soudila a vyhrála.
- V únoru 2025 byli odsouzeni tři pachatelé, kteří hrozili zveřejněním fotografií, videí a zdravotních záznamů.
Každý takový incident posiluje motiv k ochraně. O to víc vyniká rozhodnutí znovu otevřít dveře štábu Netflixu, byť k pečlivě vybrané kapitole minulosti, nikoli k současnosti.
Jak se nový film liší od dokumentu z roku 2021
Dokument Schumacher z roku 2021 byl široký portrét celé kariéry a osobnosti. Pokrýval cestu od kartingu přes sedm titulů až po Corinniny vzpomínky na rodinný život. Nový snímek je záměrně úzký, jedna sezona, jeden dramatický oblouk. Kde první film mapoval, kým Michael byl, druhý se ptá, jak se jím stal.
Dokument z roku 2021 měl na českém Netflixu titulky i české audio. Nový film je ohlášen jako celosvětová premiéra, a podle dosavadní praxe Netflixu s českou lokalizací Schumacherových projektů se dá čekat nasazení bez zpoždění i pro Česko. Definitivní potvrzení ale přijde až s katalogovou stránkou.
Co se o Michaelově stavu skutečně ví
Minimum. Oficiální web mluví o těžkém kraniocerebrálním poranění, agenturní zprávy doplňují operace krevních sraženin a dlouhou rehabilitaci. Konkrétnější lékařské detaily rodina od roku 2014 nezveřejňuje. Mediální tvrzení o vozíku, o zlepšení či zhoršení stavu zůstávají neautorizovaná, žádný z těchto údajů nemá oporu v prohlášení rodiny ani lékařského týmu.
Nový dokument podle všech dostupných materiálů zdravotní update neslibuje. Celý prodejní rámec stojí na roce 1994, ne na nemocničním pokoji.
Schumacherovo jméno znovu v centru F1
Začátkem září 2026 projel Sebastian Vettel Monzou ve Schumacherově mistrovském Ferrari F2002. „Velmi emotivní moment,“ řekl čtyřnásobný mistr světa pro Formula1.com. Pár týdnů nato přijde netflixovská premiéra. Načasování není náhodné, Schumacherův odkaz se v paddocku znovu připomíná a rodina tentokrát nechává veřejnost nahlédnout. Ne do nemocnice. Do závodní helmy z roku 1994.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta