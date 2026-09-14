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Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech

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Déšť v pátek neodradil návštěvníky brněnské zoo od prvního dne festivalu Smečky. Ten odstartoval Dnem stáda, během kterého se lidé mohli setkat se zvířaty žijícími ve skupinách a dozvědět se o jejich životě něco víc. Nechyběla komentovaná krmení ani další aktivity.
Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech

Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech

Zdroj: Viktorie Beránková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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