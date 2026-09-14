Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech
Pranostiky zná snad každý, některé jsme slýchali už od dětství. Vybavíte si ale, jak přesně znějí?...
Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku třicátých let. Původní termín v roce 2028...
Po těžké dopravní nehodě bojoval v červenci o život muž z Vyškovska. Utrpěl vážná zranění, během zásahu u...
Chvíli nudy od neděle nezažili brněnští strážníci. Ze soukromého chovu v Bystrci totiž utekl serval. Velkou...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →