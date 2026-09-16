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Jako řídit Mercedes. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci

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Jihlavská nemocnice dnes slavnostně otevřela novou magnetickou rezonanci. Nese označení 3T neboli tři tesla. Je jediným takovým přístrojem na Vysočině. A jak dnes novinářům prozradila primářka oddělení zobrazovacích metod Martina Wollmuthová, pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření.
Jako řídit Mercedes. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci

Jako řídit Mercedes. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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