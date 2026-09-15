Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Přátelský vlčák, akční mladík a milovník dětí. Najdou útulkoví chlupáči domov?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sychravé podzimní dny mohou být pro opuštěná zvířata dlouhé a smutné. V brněnském útulku na své trvalé domovy a milující rodiny čekají mnozí psi a řada koťat. Paar, Bruce i Teddy chtějí najít člověka, který si zamiluje jejich povahu a dá jim druhou šanci.
Přátelský vlčák, akční mladík a milovník dětí. Najdou útulkoví chlupáči domov?

Přátelský vlčák, akční mladík a milovník dětí. Najdou útulkoví chlupáči domov?

Zdroj: Útulek pro opuštěná zvířata MPB
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci
Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci
ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež
ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež

Piráti v Brně tvrdí, že hnutí ANO tlačí na ostatní strany kvůli povolební spolupráci. Pokud prý ANO nebude...

Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech
Déšť návštěvníky brněnské zoo neodradil. Poznávali život zvířat ve stádech

Déšť v pátek neodradil návštěvníky brněnské zoo od prvního dne festivalu Smečky. Ten odstartoval Dnem...

KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí
KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí

Pranostiky zná snad každý, některé jsme slýchali už od dětství. Vybavíte si ale, jak přesně znějí?...

Brno si na nové hlavní nádraží počká. Stavba začne nejdříve na začátku třicátých let
Brno si na nové hlavní nádraží počká. Stavba začne nejdříve na začátku třicátých let

Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku třicátých let. Původní termín v roce 2028...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.