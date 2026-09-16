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Pohádka o dráčkovi Ťapíkovi, který místo kouře vypouštěl létající barevné bubliny

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V Dračích skalách, kde se kameny ohřívaly od slunce a v noci šeptaly sny o dávných ohních, žil malý dráček Ťapík. Byl zelený, měl kulaté bříško, krátká křídla a ocásek, kterým neustále o něco ťukal.
Pohádka o dráčkovi Ťapíkovi, který místo kouře vypouštěl létající barevné bubliny

Pohádka o dráčkovi Ťapíkovi, který místo kouře vypouštěl létající barevné bubliny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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