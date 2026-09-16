Sympatický cynik Tommy Lee Jones slaví 80. V těchto rolích se stal pravou hollywoodskou legendou

Kdyby se narodil v Texasu o alespoň 100 let dříve, skoro určitě by vešel do dějin jako neústupný maršál, jemuž se desperáti klidili z cesty. Jones, jenž dávno žije na obrovském dobytkářském ranči, si ale v polovině dvacátého století vybíral hereckou stezku. Na jevišti poprvé stanul už na základce, a přestože na Harvardu hrál výborně americký fotbal, k divadlu měl osudovější vazby. Během studia byl jeho spolubydlícím budoucí viceprezident Al Gore, přičemž scenárista Love Story Erich Segal později přiznal, že právě Jones s Gorem posloužili jako základ pro hrdinu jeho oscarového trháku z roku 1970 – Jones si přitom v Love Story připsal svůj malý filmový debut.
Pozorní diváci si Jonese možná pamatují z řady dobových produkcí včetně kultovní akční krimi Bez slitování nebo životopisné První dámy country music, za kterou herec získal nominaci na Zlatý glóbus. V průběhu 80. let hrál primárně v televizi, na stříbrných plátnech nadešel jeho čas až v následující dekádě, kdy v něj opakovaně vkládal důvěru režisér a vietnamský veterán Oliver Stone – hříčkou osudu na chlup stejně starý jako Jones. Herec v letech 1992 až 2013 posbíral čtyři oscarové nominace, z nichž jednu proměnil. Především chlapácké kriminálky z něj udělaly hvězdu, byť Jones o to zřejmě nikdy nestál. V rozhovorech je ostatně skoupý na slovo a jeho ostrá filmová persona se s tou skutečnou nápadně zrcadlí. O to zábavnější je například jeho účinkování v sérii bláznivých japonských reklam, v nichž propaguje tamní nápojový koncern Suntory (vizte video). Tommy Lee Jones koneckonců i humoru rozumí, což z následujícího výčtu jeho osmi formativních rolí snadno poznáte.
„Pamatuji si, jak jsem jednoho dne při natáčení Osamělé holubice vešel do jídelny. Řekl jsem: „Pánové, my točíme Kmotra mezi westerny,“ vzpomínal na natáčení televizního projektu na motivy knihy Larryho McMurtryho herec Robert Duvall, jehož komplexní kreace v kůži stárnoucího majitele menší dobytkářské farmy Guse McCrae přispěla na sklonku 80. let k rehabilitaci westernu jako žánru schopného hluboké lidské výpovědi. Osamělá holubice podává barvitou výpověď z transgresivního období vytrácejících se ideálů Divokého západu a Tommy Lee Jones ztvárňuje Gusova partnera Woodrowa, jenž s ním putuje krajinou do země zaslíbené.
Woodrow je málomluvný, přísný a praktický muž, který raději koná, než aby o činech hovořil. Na rozdíl od Guse, který si i na sklonku života dokáže užívat ženy, whisky, jídlo, historky a samotnou pouť, Call existenci prožívá jako nutnost. Oba přitom vědí, že svět, který znali, mizí – Gus to přijímá a snaží se z něj vytěžit poslední radosti, zatímco Call se změně vzpírá. Právě proto je jeho osud tak trpký: přežije, ale zůstane mu jen práce a neschopnost sdělit lidem kolem sebe, co pro něj znamenají.
Jones měl navíc k postavě mimořádně blízko díky vlastnímu texaskému původu. Narodil se v San Saba a Calla podle vlastních slov skládal z několika skutečných Texasanů, které znal; do role tak přenesl i znalost koní, rančerského prostředí a místního způsobu uvažování. Není tedy přesné tvrdit, že Call je jednoduše jeho alter ego, spíš jde o jednu z prvních velkých postav, v níž se jeho texaská zkušenost a přirozeně úsporný herecký projev spojily v nezaměnitelný typ muže, který toho hodně cítí, ale téměř nic z toho nedá najevo. Osamělá holubice přitom patří k nejoceňovanějším televizním projektům své doby a brzy ji pocítíme v nové formě – Netflix si právě objednal vlastní adaptaci od scenáristů Zoe Kazan a Jeba Stuarta, kteří začátkem října na platformě uvedou svou minisérii Na východ od ráje.
Bylo paradoxní, že filmová role, která Jonese začátkem devadesátek na stříbrných plátnech vyšvihla, byla výrazným odskokem od dosavadních drsných a civilně maskulinních postav. V životopisné, povětšinou faktografické krimi JFK od Olivera Stonea si Jones zahrál excentrického neworleanského podnikatele Claye Shawa, respektive jeho údajné alter ego Claye Bertranda. Stone využil kontrastu mezi hercovým přirozeně tvrdým zjevem a téměř zženštilou uhlazeností; sám režisér mluvil o Shawovi jako o představiteli tehdejšího gay undergroundu. Jones se na roli připravoval poměrně důkladně, mimo jiné absolvoval tři dvouhodinové rozhovory s Jimem Garrisonem a mluvil s lidmi, kteří Shawa znali, za což byl odměněn svou první oscarovou nominací.
Herec se posléze dostavil na Přepadení v Pacifiku, kde mu to kuchař Steven Seagal ležérně spočítal. Akční béčko jej ale seznámilo s režisérem Andrewem Davisem, jenž posléze rád nastoupil na palubu komplikovaně vznikajícího Uprchlíka, když zjistil, že Jones obdržel roli rázného maršála Sama Gerarda. Ten ve strhujícím příběhu dupe na paty uprchlému vězni Richardu Kimblemu (Harrison Ford) odsouzenému na smrt za vraždu manželky, ale postupně si vytváří vlastní hypotézy zamotaného zločinu. Jones se na úlohu neúnavného, ale spravedlivého detektiva připravoval sérií rozhovorů se skutečnými maršály. Ti ho jednak přivedli na několik památných hlášek, jimiž Gerard s týmem pravidelně uvolňuje napjatou atmosféru, jednak mu vštípili své profesní zásady. „Zástupce šerifa, s nímž jsem hovořil, zdůrazňoval několik věcí,“ popisoval Jones. „Jednou z nich bylo, že vina či nevina stíhaného člověka není pro celý proces důležitá. Nestaral se o to, jestli lidé, po nichž pátrá, nejsou nevinní. Musel je prostě chytit,“ pokračoval herec. Přesto se zdráhal pronést slavnou odpověď: „Je mi to jedno,“ na Fordův argument, že svou ženu nezabil.
Gerard se rychle stal Jonesovou esenciální filmovou postavou – rozhodným mužem chrlícím rozkazy a logistická řešení či teorie kalkulující i s tím, jak rychle se člověk v terénu průměrně pohybuje. Není divu, že Gerard se vrátil už jako protagonista ve zdařilém pokračování Šerifové, a zdálo se velmi přirozené, že Richard Crenna – sám velký charakterní herec – Jonese a Gerarda dokonale parodoval v Utopenci na útěku s Lesliem Nielsenem. Tommy Lee Jones během oscarového ceremoniálu roku 1994 překvapivě, ale určitě ne nezaslouženě vystoupal na pódium a převzal zlatou sošku za nejlepšího vedlejšího herce – porazil tehdy Ralpha Fiennese v Schindlerově seznamu, což už je nějaký výkon.
Válečné Nebe a země bylo třetí a poslední Stoneovou kapitolou vietnamské trilogie a Jones v něm dostal podstatně komplikovanější úlohu než v JFK. Jako seržant Steve Butler, americký mariňák a později manžel vietnamské přeživší Le Ly, zpočátku působí jako laskavý protiklad k mužům, kteří jí během války ublížili. S Le Ly se ožení a odveze ji do Kalifornie, jenže vlastní válečné trauma se postupně začne projevovat v podobě nočních můr, alkoholismu a výbuchů násilí, až se jejich vztah rozpadne. Jones tentokrát nehraje obvyklého tvrdého chlapa, jehož pevnost je zdrojem jistoty, ale muže, kterého stejná sveřepost a zkušenost s válkou zevnitř rozkládají. Stone si navíc vyloženě pochvaloval něhu, kterou Jones do role vložil, a viděl v něm díky texaskému původu a rančerskému zázemí autentického představitele Ameriky – Butler pro něj byl svým způsobem zosobněním amerického vztahu k Vietnamu, směsi přitažlivosti, viny a odporu.
O samotném filmu zůstával herec příznačně úsečný: v dobovém rozhovoru připustil, že Nebe a země by podle něj mohlo být o patnáct minut kratší, vzápětí ale dodal, že „to není moje zatracená věc“ – délka filmu podle něj byla jednoduše Stoneovou záležitostí. Právě strohost, s níž Jones o vlastní práci mluvil, dobře zapadala i do jeho tehdejšího hereckého rozpětí: zatímco Uprchlík z něj udělal strojově, ale nakonec i empaticky kompetentního lovce lidí, Nebe a země ukázalo, že stejný tvrdý zevnějšek může skrývat člověka, kterého jeho vlastní minulost pomalu rozkládá.
Po oscarovém úspěchu se Jones pustil do projektu, který dnes patří k nejpodivnějším zářezům v jeho filmografii. V Batman navždy si podruhé zahrál u Joela Schumachera bezprostředně po thrilleru Nebezpečný klient a jako znetvořený padouch Two-Face dostal možnost zahodit veškerou uměřenost. Jenže zatímco Jonesův Harvey Dent měl být děsivým gangsterem rozpolceným mezi dvěma osobnostmi, herec z něj udělal skoro kabaretního šílence, který se směje, huláká, rozhazuje rukama a s Jimem Carreym v roli Riddlera svádí souboj o každý centimetr plátna. Výsledek rozhodně nepatří mezi jeho ceněné herecké výkony – ale právě proto je dnes těžké na něj zapomenout.
A za touhle přepáleností navíc nebyla jen režijní estetika. Schumacher později připustil, že Jones byl „zloděj scén“ a dráždilo ho, že v tandemu s Carreym jednoduše nebylo možné scénu ovládnout: „Nemůžete ukrást scénu Jimu Carreymu. To nejde. A myslím, že Tommyho to štvalo.“ Carrey pak popsal jejich vztah ještě barvitěji. Když za Jonesem před natáčením jejich velké společné scény zašel v restauraci, herec mu podle jeho vzpomínek řekl: „Nesnáším tě. Opravdu tě nemám rád.“ A na vysvětlenou dodal: „Nemůžu snést tvoje šaškování.“ Jones sice Carreyho klaunskou energii zjevně odsuzoval, paradoxně se jí ale jako Two-Face pokusil konkurovat – a právě proto je jeho výkon dnes dokonalým artefaktem hollywoodských devadesátek. Není to role, kterou bychom připomínali kvůli herecké subtilnosti (i když to není ani Arnoldův Mr. Freeze z následného Batman & Robin); je to spíš historický okamžik, který se posléze citoval vždy, když se nějaký herec příliš nechal unést soupeřením s extravagantním kolegou.
Režisér Barry Sonnenfeld, do roku 1990 dvorní kameraman bratrů Coenových, zastával jednoduchou teorii komedie: nechcete dva stejně komické herce, ale dvojici typu Abbotta a Costella – jednoho, který chaos vytváří, a druhého, jenž ho s kamennou tváří snáší. Když si pak s manželkou přečetli scénář Eda Solomona k adaptaci komiksu Muži v černém, oba prý unisono vyslovili své castingové tipy: ona jmenovala Willa Smithe, on Tommyho Lee Jonese. Tahle buddy dvojka v tradicích Riggse a Murtaugha nenutila Jonese znovu soupeřit s mladším komediálním živlem; místo toho se Agent K – veterán a jeden z nejzkušenějších agentů organizace Muži v černém, tajné nadnárodní služby dohlížející na mimozemšťany žijící na Zemi – stal vyváženým protipólem k impulzivnímu Agentovi J, vyzařujícím disciplínu a naprostý klid tváří v tvář i těm nejabsurdnějším mimozemským hrozbám.
V dobovém rozhovoru pro Los Angeles Times z května 1997 Jones na otázku, proč do filmu s mimozemšťany po nevalně přijaté katastrofické Sopce vůbec šel, odpověděl výmluvně: „Prostě nám to připadalo zatraceně cool.“ Smith na něj tehdy navázal prakticky stejnými slovy. Jones také reagoval na pochvalu režiséra Barryho Sonnenfelda, jenž ocenil, že herec, jenž není známý humornými rolemi, zvládl komedii mistrovsky: „To je od Barryho moc hezké. Užili jsme si spoustu legrace.“ Smith pak do rozhovoru vstoupil s poznámkou, že lidé netuší, jak vtipný Jones ve skutečnosti je – není prý žádný „vtipálek“, ale „je zatraceně zábavný“. Jonesovi se lehčí poloha opravdu zalíbila a po finančním triumfu jedničky se v průběhu dalších dvou dekád vracel i do Mužů v černém 2 a 3, čímž si odškrtl svou jedinou blockbusterovou franšízu.
Vrcholné dílo bratří Ethana a Joela Coenových ovládlo tehdejší oscarovou sezónu a zámořskému publiku představilo novou hereckou osobnost způsobem, jaký snad v dějinách Hollywoodu nemá obdoby. Javier Bardem před obsazením neuměl anglicky, ale jako neowesternový posel smrti Anton Chigurh vytvořil fascinujícího zloducha, právem považovaného za jedno z nejesenciálnějších zosobnění psychopata v kinematografii. Chigurh jako zlověstná životní predestinace pronásleduje hrdinu v podání Joshe Brolina, jenž na místě přestřelky objeví a zkonfiskuje hromadu krvavých peněz. Nebyl to ale španělský objev, jenž mistrovskou adaptaci Cormaca McCarthyho nejnápadněji vystihoval.
Coenové jako prvního obsadili Tommyho Lee Jonese, jelikož dle vlastních slov potřebovali člověka, který ten nekompromisní texaský kraj skutečně „nosí v sobě“. Herec tak působivě ztvárnil šerifa Eda Toma Bella, stárnoucího texaského strážce zákona, který se snaží pochopit násilí, jež se vlivem Chigurha zcela vymklo i lokálním zvyklostem. Jeho únava a pocit, že světu přestává rozumět, dávají filmu melancholický rozměr, a Jones využívá svou vlastní náturu snad ještě přirozeněji než v Osamělé holubici. Odmítl se spokojit s rolí sentimentálního starého kovboje a Coenové oceňovali, že do Bella přinesl „kyselost“, která v McCarthyho předloze tolik nefiguruje. O filmu mluvil jako o úvaze nad morálkou a říkal, že Bell je konfrontován s novou podobou zla, která ho převyšuje, ale zároveň si musí uvědomit, že svět se netočí kolem něj. Jeho slavný závěrečný monolog o snu s otcem natočil podle vlastních slov na jediný pokus a jen za něj by zasloužil Oscara – Akademie jej ale toho roku diplomaticky vyzdvihla za působivé drama V údolí Elah, byť svou celkem třetí nominaci tentokrát neproměnil.
Tahle země není pro starý měla pro Jonese ještě jeden pozoruhodný dozvuk: v roce 2011 se znovu pustil do Cormaca McCarthyho, tentokrát jako režisér, producent i herec. Pro HBO natočil televizní snímek Expres na západ podle McCarthyho stejnojmenné hry a sám si zahrál Whitea, univerzitního profesora, který se pokusil spáchat sebevraždu. Čin mu zmaří bývalý vězeň Black (Samuel L. Jackson), s nímž následně v hotelovém pokoji vede dlouhou rozpravu o Bohu, smrti, víře a smyslu lidské existence. Je to vlastně radikální obnažení Jonesovy tradiční herecké polohy: White nemá autoritu či praktickou kompetenci, jeho jedinou zbraní je intelekt a přesvědčení, že „temnější obraz je vždycky ten správný“.
Jones, jenž předtím režíroval už TV film Sympaťáci (1995) a v Cannes oceněný neowestern Tři pohřby, v souvislosti se svým třetím režijním počinem zdůrazňoval, že ho na hře přitahoval také její jazyk a formální dialektika, která mu připomínala debaty z dob studií na Harvardu. McCarthyho text prakticky nepřepisoval – natočil téměř celou hru a výsledných devadesát minut vzniklo hlavně sestřihem materiálu; podle vlastních slov se ani nepokoušel „vylepšovat Cormacův jazyk“. McCarthy navíc během zkoušek osobně docházel na plac. Sám herec přitom odmítal Whiteovu existenciální beznaděj vztahovat na sebe: když se ho novinář zeptal, zda je tedy nihilista, odpověděl lakonicky: „Přesně tak. Ale jen když hraju v televizi.“
Jones během své kariéry pracoval s několika opravdu význačnými režiséry, ale největším soustem pro něj zřejmě byla spolupráce z roku 2012. Steven Spielberg ho chtěl do životopisného Lincolna od začátku, přestože Thaddeus Stevens, pensylvánský republikánský kongresman, radikální abolicionista a jeden z nejvýraznějších odpůrců otroctví v předválečné Americe, byl pro Jonese spíš odklonem od zavedené typologie. Stevens v době občanské války patřil k hlavním zastáncům tvrdého postupu proti Jihu a po válce usiloval nejen o zrušení otroctví, ale také o politická práva pro osvobozené černochy. V samotném filmu, soustředěném kolem prezidenta Lincolna (Daniel Day-Lewis), stojí v čele kongresového boje za schválení 13. dodatku ústavy, který otroctví definitivně zrušil. Jonesovi podle producentky Kathleen Kennedy pomohla právě jeho schopnost spojit autoritu s výbušností a lidskou neotesaností; Spielberg v něm viděl „celý symfonický orchestr“, z něhož chtěl dostat Stevensovu radikalitu, nestálost i něhu.
Jones se odevzdal studii Stevensova života a zaujala ho především skutečnost, že za velkými historickými rozhodnutími nestál žádný svatoušek, nýbrž člověk plný rozporů. „Velké věci dělají skuteční lidé, ne lidé s andělskými křídly a svatozáří,“ vysvětloval. K postavě navíc patřil výrazný fyzický detail: Stevens trpěl alopecií, a Jones proto navrhoval oholení obočí, Spielberg však jeho hereckou přednost odmítl obětovat. Místo toho dostal herec výraznou paruku, která podle Jonese v tematicky těžkých scénách vytvářela vítaný prvek absurdity. Stevens je mimo jiné hlučným, sarkastickým a neústupným protivníkem, který do Spielbergova důstojného politického dramatu přináší kus groteskní energie – a Jonesovi vynesl už čtvrtou a zatím poslední oscarovou nominaci.
Roku 2014 Jones režíroval svůj dosud poslední western Síla života, načež si zahrál ve čtvrté oficiální části bourneovské série nebo v epické vesmírné sci-fi Ad Astra. Fanoušky jeho chlapských povzdechů nad násilným světem, které ale vedou i k nekompromisním činům, jistě potěšila také přehlížená a momentálně na tuzemských VOD službách bohužel nedostupná žánrovka Ti nejlepší od Briana Helgelanda. Letos se o texaském jubilantovi naneštěstí psalo hlavně v souvislosti se smrtí jeho čtyřiatřicetileté dcery Victorie, která se předávkovala kokainem.
zdroje: People, Interview Magazine, Los Angeles Times, Vulture