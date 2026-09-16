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Sympatický cynik Tommy Lee Jones slaví 80. V těchto rolích se stal pravou hollywoodskou legendou

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Tommy Lee Jones nepatří k lidem, kteří by vám na potkání mazali med kolem pusy. A dnes osmdesátiletý herec – kovaný Texasan s tváří ošlehanou větry na západ od Mississippi – si podle toho často vybírá i především filmové role. Většinou spíš zamlklý postrach pro novináře přenáší svůj cynický odstup do autoritativních postav, které jsou odhodlané ve zkaženém světě udělat správnou věc – pokud zrovna nespadají mezi vyšinuté batmanovské záporáky. Tohle je osm výrazných projektů, v nichž jeden z nejrozpoznatelnějších hollywoodských pardálů vytvořil bezbřehou inspiraci a někdy i kult osobnosti, o němž se bázlivě traduje a někdy i podléhá vtipným parodiím.
Sympatický cynik Tommy Lee Jones slaví 80. V těchto rolích se stal pravou hollywoodskou legendou

Sympatický cynik Tommy Lee Jones slaví 80. V těchto rolích se stal pravou hollywoodskou legendou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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