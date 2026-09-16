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Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali

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Genové banky skladují semena plodin jako pojistku proti katastrofám a ztrátě biodiverzity. Teoretické modely předpokládaly, že některé zásoby mohou čekat stovky či tisíce let. Desítky let skutečných měření ale ukazují mnohem nepříjemnější realitu.
Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali

Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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