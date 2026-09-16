Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali

Nestačí semeno zamrazit a zavřít dveře
Svalbard Global Seed Vault na norském souostroví Špicberky bývá označován jako trezor pro konec světa. Ve skutečnosti je součástí mnohem větší globální sítě genových bank, které uchovávají genetickou rozmanitost zemědělských plodin.
Myšlenka je jednoduchá. Pokud válka, katastrofa, klimatická změna nebo nemoc zničí důležitou odrůdu, její semena mohou přežít v bezpečném skladování. Jenže každá taková pojistka má jednu zásadní podmínku. Semena musí být po letech pořád živá. A právě to není samozřejmé.
Některé modely mluvily o tisíciletích
Australská Grains Genebank uchovává obrovské množství semen obilovin, luštěnin a olejnin při kontrolované vlhkosti a teplotě kolem minus 20 °C. Výzkumníci nyní využili desítky let skutečných záznamů, aby porovnali teoretické předpovědi životnosti s tím, co se opravdu děje ve skladu.
Analyzovali 3 861 šarží šesti tropických plodin testovaných v roce 2024 a historická měření sahající u některých vzorků až do 60. let. Výsledky nebyly katastrofické. Některá semena si vedla skvěle.
Mung bean, neboli fazole mungo, si u některých šarží udržel nejméně 90procentní klíčivost i po přibližně 45,5 roku. Čirok dosáhl podobné hodnoty kolem 44,4 roku. Jenže skutečný problém ležel jinde.
Čekat dva tisíce let na kontrolu by nebyl dobrý nápad
Starší modely odhadovaly životnost některých semen natolik optimisticky, že z nich vycházely téměř absurdně dlouhé intervaly mezi kontrolami. U čiroku například teoretická předpověď vedla k intervalu v řádu přibližně 2 900 let. U fazole mungo přes dva tisíce let.
Reálná data však ukázala, že u všech zkoumaných druhů existovaly šarže, jejichž klíčivost klesla pod důležité prahové hodnoty už během několika desetiletí. Nejhůř vycházely některé holubí hrachy a adzuki. Odhadovaná průměrná životnost se mezi druhy značně lišila.
To neznamená, že veškerá semena po dvaceti letech zemřou. Znamená to něco praktičtějšího: model není dostatečná náhrada za pravidelnou kontrolu skutečné životaschopnosti.
Genová banka je živý systém
Když klíčivost konkrétní šarže začne klesat, správci genové banky nemohou jednoduše vyrobit nová semena v laboratoři.
Musí zbývající semena vyklíčit, vypěstovat rostliny, nechat je vytvořit novou generaci a tu znovu bezpečně uskladnit. Proces musí zároveň minimalizovat genetické změny, aby se uchovala původní variabilita dané populace.
To stojí čas, peníze i prostor. Čím větší světové kolekce budou, tím důležitější proto bude vědět, které vzorky mohou bezpečně čekat a které potřebují rychlejší obnovu. Svalbard ani ostatní genové banky tedy nejsou schránky, které můžeme zakopat a otevřít za tisíc let.
Jsou to živé archivy. A i archa určená pro nejhorší budoucnost potřebuje pravidelný servis.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Plant Genetic Resources – Safeguarding seed longevity under genebank storage: Evidence based viability monitoring intervals for six tropical species at the Australian Grains Genebank, DOI 10.1017/S1479262125100488 [2], Cambridge University Press – Safeguarding seed longevity under genebank storage [3]. img ai generated