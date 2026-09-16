Ani Madeta, ani Olma. Nejlepší značka másla zaskočila i samotné odborníky

Čtrnáct vzorků másla z běžných obchodních řetězců prošlo náročným testováním, při kterém degustátoři hodnotili především chuťové vlastnosti, vůni a konzistenci. Výsledky ukázaly zajímavou skutečnost – nejdražší produkty nemusí být automaticky nejlepší a často jsou to právě privátní značky obchodních řetězců, které dokážou překvapit kvalitou.
Výrobek z Penny překonal očekávání
Máslo značky Boni, které v Penny stojí 44,90 Kč za čtvrtkilové balení, získalo ve slepé degustaci nejvyšší počet bodů. Výrobek zaujal především intenzivní smetanovou chutí bez jakýchkoliv rušivých prvků. „Mělo nejplnější chuť ze všech testovaných vzorků,“ hodnotili degustátoři. Konzistence byla kompaktní a celkový dojem velmi vyrovnaný napříč všemi hodnotiteli.
Srdce domova z Billy těsně za vítězem
Druhé místo obsadilo máslo privátní značky Billy s názvem Srdce domova za 49,90 Kč. Vyrábí ho Mlékárna Hlinsko a v některých parametrech se dokonce vyrovnalo vítězi. Degustátoři oceňovali především lahodný profil a výraznou smetanovou chuť. „Jde o velmi spolehlivou volbu pro každodenní použití,“ konstatovali hodnotitelé.
Slaná varianta jako zajímavá alternativa
Na třetím místě se umístilo máslo Laktos s mořskou solí za 39,90 Kč, přičemž balení obsahuje pouze 200 gramů. Tento produkt se od ostatních vzorků výrazně odlišoval díky lehce slané chuti, což většina degustátorů hodnotila pozitivně. Nejde sice o zcela srovnatelný produkt s klasickými neslanými másly, ale představuje zajímavou variantu pro ty, kteří preferují výraznější chuť.
Slaná varianta másla má své příznivce především mezi lidmi, kteří ho používají k přímé konzumaci na pečivo, kde sůl přirozeně podtrhuje chuť.
Madeta si oproti minulému roku polepšila
Čtvrté místo obsadila Madeta za 49,90 Kč, což je oproti loňskému testování výrazné zlepšení. Tentokrát produkt zaujal plnější chutí a lepší strukturou. Tento výsledek ukazuje, že kvalita másla se může mezi jednotlivými šaržemi lišit, což je důležitá informace pro spotřebitele.
Madeta patří mezi nejznámější české mléčné značky a čtvrté místo v tak silné konkurenci lze považovat za úspěch, i když mnozí očekávali umístění ještě vyšší.
Co rozhoduje o kvalitě másla
Test jednoznačně prokázal, že rozdíly mezi jednotlivými másly nejsou patrné z etikety. Všechny testované produkty měly podobný obsah tuku (82-84 %) a jako hlavní surovinu uváděly smetanu. Přesto se výrazně lišily v chuti, vůni a konzistenci.
Nejlepší másla měla plnější smetanovou chuť, příjemnou vůni a kompaktní strukturu. Naopak hůře hodnocené produkty působily nevýrazně, někdy až olejnatě, nebo měly nepříjemnou pachuť.
Dobrá chuť másla nezávisí na ceně ani značce. Důležité je skutečné složení a způsob zpracování, což z etikety nepoznáte.
Přehled nejlepších másla podle testu
- První místo: Boni z Penny (44,90 Kč) – nejvýraznější smetanová chuť
- Druhé místo: Srdce domova z Billy (49,90 Kč) – vyvážený profil
- Třetí místo: Laktos s mořskou solí (39,90 Kč) – zajímavá slaná varianta
- Čtvrté místo: Madeta (49,90 Kč) – výrazné zlepšení oproti minulému roku
- Páté místo: Classic z Kauflandu (44,90 Kč)
Cena není zárukou kvality
Zajímavým poznatkem je, že nejdražší máslo v testu – Pilos Selské z Lidlu za 64,90 Kč – skončilo na posledním čtrnáctém místě. Naopak některé levnější produkty se umístily ve špičce žebříčku. To potvrzuje, že vysoká cena nemusí nutně znamenat lepší kvalitu.
Pro běžného spotřebitele to znamená, že se vyplatí experimentovat a nevěřit slepě známým značkám nebo vysokým cenám. Slepé testování ukázalo, že i levnější privátní značky dokážou nabídnout vynikající kvalitu.
Test provedli redaktoři Arecenze v březnu 2026. Všechny vzorky byly zakoupeny anonymně v běžných obchodech a hodnoceny ve slepé degustaci, aby hodnocení nemohla být ovlivněna značkou nebo cenou produktu.
Zdroje článku: arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková
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