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Ani Madeta, ani Olma. Nejlepší značka másla zaskočila i samotné odborníky

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V testu čtrnácti druhů másla z českých supermarketů zvítězilo máslo z Penny za necelých 45 korun. Výrobek zaujal degustátory především plnou smetanovou chutí a vyváženým profilem. Zajímavé je, že renomované značky jako Madeta či Olma se na nejvyšší příčky nedostaly, přestože patří mezi nejprodávanější.
Ani Madeta, ani Olma. Nejlepší značka másla zaskočila i samotné odborníky

Ani Madeta, ani Olma. Nejlepší značka másla zaskočila i samotné odborníky

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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