KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí
Po těžké dopravní nehodě bojoval v červenci o život muž z Vyškovska. Utrpěl vážná zranění, během zásahu u...
Chvíli nudy od neděle nezažili brněnští strážníci. Ze soukromého chovu v Bystrci totiž utekl serval. Velkou...
Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o...
Ve čtvrtek se v Moravské galerii uskutečnilo setkání na počest jubilejních narozenin teoretika, umělce a...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →