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KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí

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Pranostiky zná snad každý, některé jsme slýchali už od dětství. Vybavíte si ale, jak přesně znějí? Otestujte své znalosti českých pranostik a zkuste správně doplnit jejich druhou část.
KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí

KVÍZ: Dokážete dokončit české pranostiky? Některé vás možná zaskočí

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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