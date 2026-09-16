Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit
Havířovští strážníci získali novou mobilní služebnu za 840 tisíc korun. Přívěs s pěti kamerami budou...
Vybavení za tři miliony korun pořídí Bohumín na Karvinsku dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru,...
Policie rozšířila pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku na území Evropy. Po...
Psi v ostravském útulku už nemusejí za ultrazvukovým vyšetřením cestovat do externí ordinace. Nový...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- „Bandero, tu máš!“ Brutální omyl v Ostravě, kvůli „ukrajinské“ čepici zmlátili Poláka
- Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu
- Zemřel Luděk Mikloško. Legendární fotbalový brankář prohrál boj s nemocí
- V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod