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Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit

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Veterináři museli utratit mládě žirafy Rothschildovy, které se v ostravské zoo narodilo 7.července. V posledních týdnech začalo být zesláblé a vyšetření ukázalo na anémii a zánět v těle.
Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit

Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit

Zdroj: Zoo Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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