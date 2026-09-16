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Moucha vletí do bytu i přes nejmenší škvíru, ale ven nedokáže ani otevřenými dveřmi. Odpověď je v tom, jak vnímá pachy

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Markus Knaden, vedoucí výzkumné skupiny zaměřené na čichem řízené chování hmyzu na Max-Planck-Institutu pro chemickou ekologii v německé Jeně, vysvětlil v červnovém rozhovoru pro MDR princip, který z mouchy dělá mistra průniku a současně vězně vašeho bytu.
Moucha vletí do bytu i přes nejmenší škvíru, ale ven nedokáže ani otevřenými dveřmi. Odpověď je v tom, jak vnímá pachy

Moucha vletí do bytu i přes nejmenší škvíru, ale ven nedokáže ani otevřenými dveřmi. Odpověď je v tom, jak vnímá pachy

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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