Moucha vletí do bytu i přes nejmenší škvíru, ale ven nedokáže ani otevřenými dveřmi. Odpověď je v tom, jak vnímá pachy

Venku hmyz zachytí i nepatrný pramínek pachu unikající z interiéru (zbytky ovoce, pot, kuchyňský odpad) a zamíří proti proudu vzduchu rovnou ke zdroji. Uvnitř se ale pravidla hry převrátí. Proudění se láme o stěny, nábytek a teplotní vrstvy, pachová stopa ztrácí osu a moucha přestává vědět, odkud přichází signál „tudy ven“. Výsledek: bezradný cik-cak podél okenní tabule.
Jak funguje čichový kompas létajícího hmyzu
Představte si neviditelnou vlečku kouře táhnoucí se od zdroje po větru. Přesně tak se šíří pachové molekuly ve volném prostoru, v turbulentních vláknech prokládaných kapsami čistého vzduchu. Hmyz tuto stopu nečte jako plynulý gradient, ale jako sérii krátkých záchytů: zachytí puls, vyhodnotí jeho chemickou identitu, intenzitu a trvání a okamžitě na něj reaguje motoricky. Na experimentální platformě Flywalk v Jeně vědci změřili, že octomilky spouštějí řízený let proti proudu už zhruba 200 milisekund po příchodu atraktivního stimulu. Dvě desetiny sekundy, rychlejší než mrknutí oka.
Klíčové je, že samotný pach udává hodnotu cíle (potrava, partner, hostitel), ale spolehlivý směr dodává teprve vítr. Atraktivní vůně spustí pohyb proti proudění, odpudivá ho utlumí nebo obrátí. Venku, kde fouká byť jen lehký vánek, tahle kombinace funguje s chirurgickou přesností. Moucha domácí ve větrném tunelu spolehlivě zamíří proti proudu k pachům hnoje či potravy; octomilka totéž předvede s kvasícím ovocem. Oba druhy sdílejí společný navigační základ, liší se v konkrétních látkách, které je přitahují, a v citlivosti receptorů.
Proč se byt mění v senzorický labyrint
Jakmile moucha pronikne dovnitř, ocitne se v prostředí, na které její algoritmus nebyl evolučně kalibrován. Vzduch v místnosti neproudí jedním směrem: odráží se od zdí, víří kolem polic, stoupá nad topením a klesá u podlahy. Pachová vlečka, která venku tvořila čitelnou osu, se rozpadá do chaotických smyček. Podle přehledové studie o navigaci hmyzu v pachových vlečkách jsou sekvenční rozdíly v koncentraci samy o sobě nespolehlivým ukazatelem směru i vzdálenosti zdroje. Moucha tedy stále „chytá“ pachové pulzy, ale chybí jí vektor větru, který by z nich složil mapu.
K tomu přistupuje sklo. Okno propouští světlo, a protože mouchy přirozeně směřují ke světelným zdrojům, opakovaně narážejí do průhledné bariéry. Pach venkovního prostředí za sklem navíc slábne, takže ani čichový signál nenabídne jednoznačný pokyn „tudy“. Výsledkem je zvíře, které vypadá zoufale zmateně, přitom jen zpracovává rozporuplná data v prostředí, pro které jeho navigační software nebyl napsán.
Jeden koridor místo dokořán otevřených dveří: jak mouchu skutečně vypustit
Z Knadenova výkladu plyne praktický závěr: pouhé rozevření balkónových dveří nestačí, pokud zbytek místnosti nabízí konkurenční podněty. Účinnější strategie spočívá ve vytvoření jediného dominantního koridoru, který spojí světlo a proudění do jednoho směru.
- Odstranit konkurenční pachy – zakrýt nebo odnést ovoce, zbytky jídla, odpadkový koš.
- Zatemnit místnost – zatáhnout žaluzie či závěsy na všech oknech kromě jednoho.
- Otevřít jediný výstup – ponechat dokořán jedno okno nebo dveře a vytvořit skrz něj jemný, souvislý tah ven (stačí pootevřít protilehlé okno v jiné místnosti).
Moucha pak dostane dva srozumitelné signály najednou: světlo a proudění míří stejným směrem. Silné odpuzující vůně, které doporučují internetoví rádci, oporu ve vědeckých zdrojích příliš nemají; pach funguje spíš jako lákadlo do pasti než jako pokyn k odletu.
Ozon nad českými městy a tichá hrozba pro hmyzí komunikaci
Knadenův tým se věnuje i dalšímu rozměru čichové navigace: co se stane, když se pachové molekuly rozpadnou dřív, než k hmyzu dorazí. V roce 2023 institut publikoval studii ukazující, že přízemní ozon o koncentraci 100 ppb dokáže během dvou hodin rozložit sexuální feromony octomilek natolik, že samci přestanou rozpoznávat samice. Knaden v rozhovoru upřesnil, že šlo o hodnoty odpovídající horkým letním dnům ve městech.
Česká data potvrzují, že takové epizody nejsou exotikou. Podle ČHMÚ dosáhla v roce 2025 maximální koncentrace přízemního ozonu v Praze 6-Suchdole 186 µg/m³, v průběžných datech za rok 2026 evidovaly stanice v Praze 9-Vysočanech 146 µg/m³ či v Ostravě-Fifejdách 140 µg/m³. Zajímavé přitom je, že ozon nezasáhl všechny druhy stejně: Drosophila suzukii, škůdce třešní a malin spoléhající při dvoření výrazněji na zrakové podněty, vykazovala menší citlivost než příbuzné druhy závislé na feromonech. I v rámci jednoho navigačního principu se tedy míra zranitelnosti láme podle smyslové strategie konkrétního druhu.
Feromonové matení v českých sadech: výzkum z Jeny v praxi
Poznatky o tom, jak hmyz sleduje pachovou stopu, mají přímé zemědělské využití. Metoda „matení samců“ nasytí prostor syntetickým sexuálním feromonem do té míry, že samci nedokážou lokalizovat samice. V českém ovocnářství ji profesionální sadaři nasazují proti obalečům.
Jenský tým podle červnového rozhovoru pro MDR testuje obdobný přístup u dalších škůdců spojených s jablky a rajčaty; konkrétní výsledky by měly přijít do konce roku 2026. Princip zůstává totožný s tím, co mouchu přivede do bytu: pachová stopa plus vítr rovná se navigace. Stačí stopu přehlušit, a navigace selže.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková