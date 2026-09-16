Chemikáliemi na Šumavě se zabývají kriminalisté, přijali trestní oznámení

„V souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě jsme přijali trestní oznámení. Krajští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla Policie ČR na sociální síti X.
Zároveň uvedla, že nemůže vyloučit, že v průběhu trestního řízení dojde ke změně právní kvalifikace. „S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci nic bližšího,“ dodala policie.
O tom, kdo trestní oznámení podal se nezmiňuje, podle našich zjištění to ale nebyl nikdo z vrcholných politiků, byť ministr Červený o podání trestního oznámení na tiskové konferenci hovořil.
Podle informací serveru Novinky.cz podal oznámení zastupitel obce Prášily Václav Topinka. Podle něj obec ani veřejnost nebyly o nálezu informovány, přestože se hovoří o tom, že se o nálezu ví už bezmála šest let. Topinka upozornil také na to, že se jedná o navštěvovanou oblast a je možné, že lidé, kteří se tam pohybovali, byli vystaveni působení chemických látek, aniž by kdokoli o potenciálním riziku vůbec věděl.
Igor Červený minulé úterý na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. „Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval ministr minulý týden na tiskové konferenci. Podrobnosti jsme přinesli ZDE.
Sudy se zbytky chemických látek našel podle informací Plzeňské Drbny v roce 2023 jeden z obyvatel Prášil, který se v lokalitě často pohybuje s detektorem kovů a na nález upozornil příslušné úřady.
Sanace za 192 milionů korun by měla začít ještě během září potrvá do června 2028. Ministr Červený dříve navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum a ve které má podíl kandidátka na primátorku Prahy za Motoristy Klára Sovová. Ona, firma i ministr souvislost odmítli. Nakonec bude mít sanaci na starost Armáda ČR.
„Zakázku jsme rozhodli, že dostane naše armáda. Aspoň uvidíme, jak naše armáda je akční a jak je schopná. Jsme známý, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zůny,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády.
Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště poblíž zaniklé obce Kepelské Zhůří, se dnes pohybovala auta armády, hasičů, policistů, Správy Národního parku Šumava i zástupců Vojenských lesů a statků ČR.
„Pokud jde o Armádu České republiky, tak bylo přímo na místě nasazeno 20 vojáků a speciální technika. Další specialisté a vojáci byli připraveni v pohotovostním systému, kdy by v případě průzkumu, který byl ženijní a chemický v daném místě, byli potřeba, tak by byli povoláni. Myslím si, že dnešní den byl úspěšný. Budeme v těchto činnostech pokračovat takovým způsobem, abychom v pondělí na vládě mohli předložit návrh dalšího postupu," sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (SPD).