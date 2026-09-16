Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Chemikáliemi na Šumavě se zabývají kriminalisté, přijali trestní oznámení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nález stovek sudů s chemikáliemi prověřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí. Informovala o tom na sociální síti X. V areálu bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) nachází tisíc tun kontaminované zeminy a další nebezpečné chemikálie. Sanaci dostala na starost Armáda ČR.
Chemikáliemi na Šumavě se zabývají kriminalisté, přijali trestní oznámení

Chemikáliemi na Šumavě se zabývají kriminalisté, přijali trestní oznámení

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Světový unikát historické budovy filtrů Puech-Chabal projde obnovou za 164 milionů
Světový unikát historické budovy filtrů Puech-Chabal projde obnovou za 164 milionů
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26

Auta se znovu vrátila na průtah městem Horšovský Týn. Oprava, kterou silničáři rozdělili do dvou etap, se...

Policie odvolala pátrání po pacientce, která uprchla z psychiatrické nemocnice
Policie odvolala pátrání po pacientce, která uprchla z psychiatrické nemocnice

Policie odvolala pátrání po pacientce Psychiatrické nemocnice Dobřany. Čtyřiačtyřicetiletá žena s trvalým...

Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli
Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli

Obrovský šok zažili řidiči jedoucí po dálnici D5 na Tachovsku ve směru na Plzeň. Proti nim totiž jel...

Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží
Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží

Do automobilu s rakouskou poznávací značkou nasedla dosud neznámá pachatelka bezprostředně po krádeži v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.