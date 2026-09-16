Trenér Boleslavi reagoval na spekulace o Spartě a stydlivě citoval Nohavicu. Jeho tým mezitím válí na špici ligy

Pondělní večer 15. září 2026, tisková místnost na Stínadlech v Třinci. Boleslav právě postoupila do osmifinále MOL Cupu, novináři se ale neptají na góly. Ptají se na Letnou. Majer se nadechne a místo diplomatické fráze vytáhne Nohavicu: „Srdce stydělo se, když salvy slávy zněly.“ A hned dodá, že se v tu chvíli opravdu stydí, že ho podobné debaty rozhodí a že se v takové pozornosti necítí dobře. Není to póza. Je to zkratka člověka, který neumí, nebo nechce, hrát roli kandidáta na velkou adresu.
Kde se vzala vlna, která Majera zasáhla
Celý řetězec spekulací má přesný počátek: 14. září 2026 publikoval dánský Tipsbladet text o tom, že Borussia Mönchengladbach chce jako nového trenéra Briana Priskeho a zvažuje milionovou nabídku Spartě. V českém mediálním prostoru se okamžitě rozjela debata: kdo by Priskeho na Letné nahradil? Mezi domácími jmény rezonovalo jedno nejhlasitěji, Aleš Majer.
Jenže už o den později, 15. září, přišla studená sprcha z Německa. Stanice Sky a deník Rheinische Post prostřednictvím n-tv uvedly, že Gladbach s Priskem ani jeho okolím žádný kontakt nenavázal. Bez Priskeho odchodu padá i bezprostřední potřeba nástupce. V otevřených zdrojích neexistuje jediný doklad, že by Sparta řešila právě Majera.
Proč se ale mluví právě o něm
Mediální bublina nevznikla z ničeho. Majerova reputace stojí na konkrétních datech a výsledcích, ne na jednom víkendovém rumoru.
Do Boleslavi přišel v červnu 2025 jako trenér s licencí UEFA Pro, ale bez jediné prvoligové sezony na hlavní lavičce. Už v ročníku 2025/26 ale jeho tým vyčníval herním projevem: nejvíc přihrávek dopředu v celé lize, druhý nejvyšší počet doteků s míčem, třetí v driblinku. Na jaře 2026 šla Boleslav jedenáct ligových zápasů bez porážky a osmkrát udržela čisté konto. Výsledkově sezonu uzavřela až na třináctém místě, klub sám ji označil za historicky druhou nejslabší. Herní rukopis ale mluvil jiným jazykem.
Vstup do ročníku 2026/27 přinesl potvrzení. Po pěti kolech byla Boleslav druhá se shodným bodovým ziskem jako vedoucí Slavia. V srpnu porazila Spartu 2:0 a Baník deklasovala 4:0. Ve stejném měsíci s ním klub podepsal nový dlouhodobý kontrakt; vedení veřejně vysvětlilo, že sází na kontinuitu a věří, že při udržení kádru půjdou výsledky nahoru. Důležitý detail: k 16. září 2026 je Boleslav po sedmi odehraných zápasech pátá se 14 body a skóre 15:9. Porážka 0:3 v Liberci ji z absolutní špičky stáhla. Není to lídr soutěže, je to ale tým s čitelným stylem a trenérem, o kterém se mluví.
Kombinační architekt versus Priskeho intenzita
Srovnání Majera s Priskem není jen mediální zkratka, je to střet dvou odlišných fotbalových filozofií. Majer sám mluví o konstruktivním stylu, vědomé práci na založení útoku a překonání středního pásma kombinací. Sparta pod Priskem stojí na dominanci, intenzitě a vysokém presinku; klubový report ze srpnového vzájemného zápasu popisuje sparťanský přístup jako „až divoký presink“.
Pokud by někdy hypoteticky došlo na reálnou nabídku z Letné, šlo by o zásadní stylovou změnu. Majer je víc poziční, trpělivý, kombinačně orientovaný. Priske víc vertikální a intenzivní. Česká liga takové srovnání potřebuje; ukazuje, že i na domácí scéně existují trenéři s rozpoznatelným a odlišným rukopisem.
Co z toho plyne pro Boleslav i pro Majera
Fanoušci Boleslavi se zatím bát nemusí. Čerstvý kontrakt, žádný doložený kontakt ze Sparty a celý spekulační řetězec, který se opíral o variantu Priske do Gladbachu, zkolaboval během čtyřiadvaceti hodin. Podle nás ale platí jedno: pokud Boleslav udrží výkon proti silným soupeřům (a nejbližší program nabízí Zbrojovku Brno, Plzeň venku a Slavii venku), podobné debaty se budou vracet. Majer už je v kategorii trenérů, jejichž jméno automaticky vyskočí, kdykoli se na velké adrese uvolní židle.
Verš o salvách slávy možná zazněl jako vtip. Nepohodlí, které za ním stálo, ale prozrazuje víc než jakákoli tisková konference; tenhle trenér chce trénovat, ne kandidovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle