Jed na krysy je od teď zakázaný. Deratizér prozradil 5 způsobů, jak se jich zbavit bez jediné chemikálie

Christian Galenza stojí deset let v čele firmy Galenza Schädlingsbekämpfung ve Warringholzu na severu Německa. Když mu klienti volají s panikou, že si v obchodě už nekoupí krabičku s jedem, odpovídá klidně: nejúčinnější zbraň proti potkanům nikdy nebyla chemie, ale systematické odříznutí toho, co hlodavce přitahuje. A jako zkušený profesionál evidovaný v adresáři Deutscher Schädlingsbekämpfer-Verband nabízí pětici konkrétních bezchemických kroků.
Proč Německo zakázalo volně prodejný jed na krysy
Důvody sahají hluboko do ekologie. Antikoagulační rodenticidy, tedy látky narušující srážlivost krve, se hromadí v potravním řetězci. Otrávený potkan se stane snadnou kořistí sovy, lišky nebo kočky a jed putuje dál. Umweltbundesamt (UBA), německý federální úřad pro životní prostředí, identifikoval čtyři nosné problémy: ohrožení necílových živočichů, bioakumulaci toxických látek, narůstající rezistenci hlodavců vůči jedům a pochybnou účinnost preventivního „trvalého přikrmování“ jedovou nástrahou bez doloženého zamoření. Praxe, kdy majitel zahrady položil krabičku s jedem „pro jistotu“ k plotu a nechal ji tam měsíce, vedla k tomu, že potkani si na nízké dávky zvykli a přípravky přestávaly zabírat. Přitom ptáci, ježci a drobní savci umírali dál.
Regulace proto postupuje ve třech vlnách. Od konce dubna 2026 zmizely klasické rodenticidy z regálů hobbymarketů a drogerií. Od 1. července téhož roku skončila možnost preventivního kladení nástrah i pro profesionály, pokud neprokáží aktivní výskyt. A 22. října 2026 vyprší lhůta pro spotřebování domácích zásob. Kdo po tomto datu použije zbylý přípravek, dopouští se podle německého chemického zákona správního deliktu s hrozbou citelné sankce.
Pět kroků, které fungují bez jediné kapky chemie
Galenza v praxi doporučuje postup, který se opírá o logiku příčiny a následku. Redakčně jej rekonstruujeme z dostupných citací a ověřujeme proti oficiálním doporučením UBA a komunální metodice města Kiel:
- Potvrdit výskyt monitoringem. Než člověk sahá po jakémkoli řešení, potřebuje vědět, jestli má na zahradě potkany, nebo jen myši, a kolik jich je. Monitorovací návnada bez jedu, případně pohybový senzor nebo fotopast, prozradí aktivitu, trasy pohybu a intenzitu zamoření. Bez této informace se střílí naslepo.
- Nasadit mechanické pasti v ochranných boxech. Klasická sklapovací past umístěná v uzavřené staničce podél zdí, plotů a živých plotů, tedy na přirozených trasách hlodavců, dokáže při menším výskytu situaci zvládnout. UBA doporučuje kontrolovat pasti denně a jako návnadu volit arašídové máslo, ořechy nebo čokoládu.
- Přestat sypat ptačí krmivo a nenechávat venku misky pro zvířata. Krmítko plné slunečnicových semínek je pro potkana pozvánka na hostinu. Galenza podle textu Die Welt, jak jej cituje polský server Onet, označuje právě tento bod za nejčastější příčinu zamoření zahrad na severu Německa. Krmení ptáků v období zvýšeného výskytu hlodavců je třeba přerušit, případně přesunout do závěsných zásobníků mimo dosah krys.
- Zabezpečit kompost víkem a jemným pletivem. Otevřená kompostová hromada se zbytky vařeného jídla, masa nebo pečiva funguje jako celoroční zásobárna. Řešení: uzavřený kompostér, drátěné pletivo na dně i po stranách a striktní zákaz kuchyňských zbytků živočišného původu.
- Zavřít popelnice, ucpat přístupové cesty a odstranit úkryty. Odpadkové nádoby musí mít těsné víko. Větrací otvory ve sklepě potřebují mřížku s oky maximálně do dvou centimetrů. A harampádí, naskládané dřevo či hustý porost těsně u fasády domu nabízejí potkanům ideální úkryt; čím dál od zdi, tím lépe.
Kdy domácí prevence nestačí a musí přijít profesionál
Samice potkana zvládne až šest vrhů ročně, v každém průměrně osm mláďat, která pohlavně dospívají zhruba za dva měsíce. Matematika je nelítostná: jediný pár dokáže za rok vyprodukovat stovky potomků. Při větším nebo opakovaném zamoření (více aktivních nor, pravidelný úbytek návnad na několika místech, stopy v interiéru domu) přestávají mechanické metody stačit.
Právě proto regulace nelikvidovala chemickou deratizaci úplně. Profesionálové se školením a certifikací smějí nadále používat antikoagulanty druhé generace, ovšem výhradně při prokázaném výskytu, s týdenní kontrolou nástrah a s povinností je po skončení zásahu odstranit. Galenza takové případy řeší rutinně: digitální monitoring odhalí rozsah problému, cílený chemický zásah populaci srazí a následná prevence, tedy uzavření zdrojů potravy a přístupových cest, zabrání návratu.
Důležitý detail pro německé majitele nemovitostí: NDR připomíná, že nález potkana nebo známek jeho přítomnosti na vlastním pozemku je kvůli riziku přenosu nemocí nutné neprodleně nahlásit obci, konkrétně pořádkovému nebo zdravotnímu úřadu. Nejde o formalitu; povinnost hlášení vychází legislativy.
Co rozhodně nefunguje: ultrazvuk a další mýty
Mezi nejprodávanějšími „alternativami“ po zákazu jedu figurují ultrazvukové odpuzovače. UBA k nim zaujímá jednoznačný postoj: podle dosavadních poznatků se jejich účinnost neprokázala. Potkani si na opakující se zvukový signál rychle zvyknou a přestanou na něj reagovat. Peníze investované do ultrazvukové krabičky z e-shopu by majitel zahrady využil lépe nákupem kvalitních sklapovacích pastí a ochranných staniček.
Stejně tak nefunguje splachování zbytků jídla do toalety v domnění, že „zmizí“. Kanalizace je pro potkany dálnice, právě tudy se dostávají z ulic do zahrad a sklepů. Město Kiel ve svém komunálním manuálu výslovně varuje: žádné jídlo do záchodu.
Jak se zpřísnění promítne do Česka
Německá regulace zatím nemá přímý český ekvivalent. V Česku se režim prodeje a používání jedů na hlodavce řídí autorizací konkrétních biocidních přípravků a kategorií uživatelů podle evropského nařízení o biocidech. Prakticky to znamená, že český zahrádkář si zatím může v hobbymarketu koupit přípravek určený pro neprofesionální použití, pokud je pro český trh schválený a etiketa to povoluje. Směr regulace na úrovni EU se ovšem zřetelně posouvá k modelu „nejdřív prevence a monitoring, chemie až jako doložená výjimka“. Pět kroků Christiana Galenzy tak dává smysl i po této straně hranice, a to bez ohledu na to, kdy případné zpřísnění dorazí.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková