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Jed na krysy je od teď zakázaný. Deratizér prozradil 5 způsobů, jak se jich zbavit bez jediné chemikálie

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Německo od jara 2026 postupně zakazuje volně prodejné jedy na krysy pro domácnosti. Profesionální deratizér Christian Galenza vysvětluje, co funguje místo nich.
Jed na krysy je od teď zakázaný. Deratizér prozradil 5 způsobů, jak se jich zbavit bez jediné chemikálie

Jed na krysy je od teď zakázaný. Deratizér prozradil 5 způsobů, jak se jich zbavit bez jediné chemikálie

Zdroj: Foto: unpharlain / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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