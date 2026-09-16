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Vyškrtli jste dítě ze závěti. Skrytý chyták v zákoně ho k vašim penězům stejně pustí

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Vydědit potomka lze jen ze zákonných důvodů a i vyškrtnuté dítě má nárok na povinný díl. Kolik povinný díl dělá a kdy lze potomka opravdu vydědit.
Vyškrtli jste dítě ze závěti. Skrytý chyták v zákoně ho k vašim penězům stejně pustí

Vyškrtli jste dítě ze závěti. Skrytý chyták v zákoně ho k vašim penězům stejně pustí

Zdroj: Rhoda Baer / Wikimedia Volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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