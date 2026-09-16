Kobzanová o posedlosti věčným mládím: Kdo řeší jen vzhled, nemá zřejmě žádný jiný problém

Amfiteátr na Lochotíně před pár dny patřil dvaaosmdesátileté legendě Dianě Ross. VIPŽivot zaznamenal, že šlo o její vůbec první koncert v Česku. V hledišti se ukázala spousta celebrit a mezi nimi i bývalá misska Diana Kobzanová. S úžasem sledovala umělkyni, která místo boje s věkem předvedla dvouhodinový výkon plný energie. O pár dní později v
rozhovoru pro eXtra.cz z toho zážitku Kobzanová vytáhne něco, co ji zjevně pálí dlouho: ženy se předhánějí, kdo je hezčí, hubenější a vypadá mladší, a kdo tohle řeší jako hlavní životní program, ten podle ní asi nemá žádný vážnější problém. Její babička by prý takovým ženám dala do ruky lopatu. Lopata jako diagnóza
Metafora s lopatou není jen vtipná hláška babičky. Kobzanová jí v podstatě říká: pokud je vaší největší starostí, jestli vypadáte o pět let mladší než vrstevnice, žijete v privilegované bublině. Nikoho konkrétního přitom nejmenovala, mluvila o obecném trendu, o soutěži, kterou vidí kolem sebe v českém showbyznysu i na sociálních sítích.
Stárnutí je podle ní pro všechny stejné a neobejde nikoho. Rozdíl je jen v tom, kolik energie člověk spálí snahou to popřít. Důležité je, odkud ten výrok přichází. Od bývalé missky a modelky, která i po třech dětech a ve čtyřiačtyřiceti splňuje konvenční ideál krásy a veřejně se ukazuje na módních přehlídkách. Právě proto ta slova nesou jinou váhu, než kdyby je pronesl kdokoli mimo branži. Zdroj fotografie: Nextfoto
Kobzanová tohle téma neotvírá poprvé. Už před pěti lety se na Instagramu
rozepsala o kultu věčného mládí, o filtrech, appkách, procedurách a investicích do tváře a těla za desítky tisíc měsíčně, které vytvářejí falešnou vizuální realitu bez pórů, jizev a nedokonalostí. A loni přidala osobní rovinu. Na Instagramu popsala svůj cvičební režim: pětkrát až sedmkrát týdně HIIT Pilates, dvakrát běh, třikrát patnáct tisíc kroků, hlídání kalorií. Přiznala, že i přes takovou disciplínu má pocit pěti kilo navíc. Zatímco jí fanoušci psali, že vypadá jako bohyně, ona sama cítila frustraci z toho, že tělo nedává výsledky odpovídající vloženému úsilí. Insider ve vlastním mlýnku
Nabízí se námitka: není pokrytecké, když žena, která celý život těžila z atraktivního vzhledu a stále publikuje vizuálně stylizovaný obsah, kritizuje důraz na krásu? Podle nás ne, a právě v tom je síla jejího hlasu. Kobzanová sama
přiznala, že je „ve stejném mlýnku na maso“ jako ostatní ženy. Zná tlak zevnitř. Ví, jak funguje srovnávání na sociálních sítích, protože mu sama čelí. Její hranice je přitom jasně pojmenovaná: nechce dojít do bodu, kdy ji lidé naživo nepoznají. Cvičení, kosmetika, práce na sobě, to všechno považuje za normální. Co odmítá, je závod o mladší tvář za každou cenu, extrémně drahé zásahy a iluze dokonalosti, která na Instagramu vypadá skvěle a v reálu neexistuje.
Kobzanová v tomhle postoji není sama, ale formuluje ho nejostřeji. Simona Krainová opakovaně
říká, že recept na věčné mládí neexistuje, pomáhá jí běh a procedury, ale „nejde za hranu“. Daniela Peštová mluví o přirozené cestě, bez plastik, bez řešení každé vrásky. Zdroj fotografie: Nextfoto
Společný jmenovatel tří českých topmodellek stejné generace:
Kobzanová – péče ano, soutěž o mladší vzhled je „předhánění se v ptákovinách“ Krainová – procedury mají mít hranici, stárnutí se nedá zastavit Peštová – přirozená cesta, odmítání plastik v mladším věku Co za tím stojí
Bezprostřední spouštěč byl koncert Diany Ross. Dvaaosmdesátiletá zpěvačka na pódiu ztělesňovala přesně to, co Kobzanová obdivuje: vitalitu, energii, glamour bez potřeby vypadat na třicet.
Ne popírání věku, ale jeho velkolepé přijetí. Kobzanová si z toho vzala civilnější verzi, chce být „pořád takhle prdlá“, jak sama řekla. Spokojenost a nezapšklost místo bezchybné pleti. Hlubší motiv je ale starší než jeden červencový večer v Plzni. Je to pět let veřejně opakovaný názor ženy, která zná obě strany: disciplínu i iluzi, obdiv i frustraci z vlastního těla.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová