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Kobzanová o posedlosti věčným mládím: Kdo řeší jen vzhled, nemá zřejmě žádný jiný problém

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Diana Kobzanová po koncertu Diany Ross v Plzni znovu otevřela téma, které řeší už pět let: závod žen o dokonalejší verzi sebe sama.
Kobzanová o posedlosti věčným mládím: Kdo řeší jen vzhled, nemá zřejmě žádný jiný problém

Kobzanová o posedlosti věčným mládím: Kdo řeší jen vzhled, nemá zřejmě žádný jiný problém

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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