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ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež

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Piráti v Brně tvrdí, že hnutí ANO tlačí na ostatní strany kvůli povolební spolupráci. Pokud prý ANO nebude součástí vedení města, může podle nich zastavit financování velkých projektů. ANO nařčení odmítá a označuje ho za lež.
ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež

ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež

Zdroj: Magistrát města Brna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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