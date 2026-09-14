ANO dle Pirátů v Brně hrozí zastavením peněz na projekty, ANO to označilo za lež

Hnutí ANO podle brněnských Pirátů hrozí dalším stranám v Brně, že pokud ANO nebude po volbách ve městě v koalici, zastaví financování velkých projektů. Novinářům to dnes řekl lídr koalice TU! za Piráty Adam Zemek. Odvolal se na informace od stran i od lidí z hnutí ANO, konkrétní nebyl.
Předseda brněnského hnutí ANO a kandidát na primátora Václav Trojan to označil za lež. Řekl, že pokud mají Piráti "aspoň kousek cti", očekává od nich omluvu. Informaci zaznamenal také předseda brněnské ODS Robert Kerndl, zbylí oslovení zástupci stran slova Pirátů ČTK nepotvrdili. Řekli, že se s takovým jednáním hnutí ANO, nejsilnějšího vládního subjektu, nesetkali.
„Už i Piráti v Praze vyloučili spolupráci s hnutím ANO a my vzhledem k tomu, že se k nám dostávají různé závažné informace, tuto spolupráci s hnutím ANO po volbách vylučujeme také. Má to několik důvodů. Ten nejzávažnější je zřejmě to, že hnutí se snaží vydírat strany v Brně a používá k tomu argument, že pokud hnutí ANO nebude v radě města Brna, tak stopne financování některých velkých projektů," řekl Zemek. Zmínil například stavbu protipovodňových opatření, přesun hlavního nádraží nebo dostavbu velkého městského okruhu.
Václav Trojan uvedl, že takové nařčení je naprostou lží. „Pokud mají v sobě aspoň kousek cti, tak bych očekával okamžitou omluvu. Kampaň je tvrdá, ale měli bychom dodržovat nějaká základní pravidla," řekl ČTK Trojan. „Jsou to projekty, které Brno potřebuje. Jsou to záslužné projekty pro město Brno, ta souvislost je velmi lichá," poznamenal.
Zástupci dalších stran většinou uvedli, že se s takovým jednáním nesetkali. "Tím, že jsem od začátku v tomto směru zcela jednoznačná, tak jsem se s tím nesetkala a nesetkal se s tím ani nikdo z naší kandidátky, protože jsem tu spolupráci odmítla," řekla kandidátka na primátorku za ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková.
Naopak předseda brněnské ODS Robert Kerndl ČTK napsal, že takové informace zaznamenal z více stran. „Osobně od zástupců ANO ne, protože s těmi nejsem v kontaktu. Každopádně rozhodnutí Pirátů, respektive TU!, oceňuji a věřím, že se jasně k odmítnutí podobných praktik přidají i další demokratické strany," uvedl Kerndl.
„My jsme se s ničím takovým nesetkali. Zároveň je potřeba říct, že Brno bez státních investic nemůže být, ať už se to týká velkého městského okruhu nebo projektu podzemního metra, které město potřebuje," uvedl předseda brněnských lidovců Petr Hladík. Dodal, že KDU-ČSL není v kontaktu s nikým z hnutí ANO a Piráty vyzval, ať řeknou, odkud tu informaci mají. Ani lídryně Zelených Natálie Vencovská nepotvrdila, že by se s takovým jednáním setkala.
Piráti zároveň uvedli, že za možné povolební partnery považují lidovce, Starosty a TOP 09. Doplnili, že pokud vznikne možnost sestavit funkční koalici bez ODS, dají jí přednost.
Brno nyní řídí koalice tvořená zástupci ODS s TOP 09, KDU-ČSL se STAN, Nezávislými a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 zastupitelů v pětapadesátičlenném městském zastupitelstvu.