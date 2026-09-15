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Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci

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Dům, který měl ustoupit stavbě Velkého městského okruhu, nakonec bourání unikne. Objekt v Karlově ulici u Tomkova náměstí už sice není vhodný k bydlení, nově ale poslouží umělcům. Město ho za symbolický nájem přenechalo Uměleckému svazu ČR, který v něm plánuje zkušebny nebo ateliéry.
Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci

Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci

Zdroj: Město Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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