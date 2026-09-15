Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo demolice zkušebny a ateliéry. Dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci
Piráti v Brně tvrdí, že hnutí ANO tlačí na ostatní strany kvůli povolební spolupráci. Pokud prý ANO nebude...
Déšť v pátek neodradil návštěvníky brněnské zoo od prvního dne festivalu Smečky. Ten odstartoval Dnem...
Pranostiky zná snad každý, některé jsme slýchali už od dětství. Vybavíte si ale, jak přesně znějí?...
Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku třicátých let. Původní termín v roce 2028...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →