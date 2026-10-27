Albánií otřásají násilné protesty. České velvyslanectví varuje turisty před nebezpečím v několika městech

Albánská metropole Tirana zažila v sobotu 24. října další vyhrocené protivládní demonstrace. Tisíce lidí vyšly do ulic, aby vyjádřily nespokojenost s vládou premiéra Ediho Ramy, korupcí a podmínkami ve školství. Část protestujících začala házet kameny na policisty, zapalovat předměty a poškozovat veřejný majetek. Bezpečnostní složky proti násilným účastníkům nasadily vodní děla, slzný plyn a gumové projektily. Nepokoje pokračovaly také v neděli 25. října, přestože předseda vlády předtím oznámil opatření, která měla napětí zmírnit. Demonstranti se znovu shromáždili před ministerstvem školství a následně zamířili k sídlu premiéra.
Násilí zasáhlo centrum hlavního města
Sobotní demonstrace začala před ministerstvem školství, kde se shromáždili především studenti a další odpůrci vlády. Protest postupně přerostl ve střety, při nichž někteří účastníci útočili na policejní jednotky a poškodili několik budov. U vstupu do ministerstva zemědělství vypukl požár, demonstranti rovněž ničili výlohy obchodů a vytrhávali dlažební kostky. Do ulic byly povolány početné policejní jednotky a zásahy pokračovaly v různých částech metropole. Při dosavadních nepokojích utrpěly zranění stovky lidí z řad demonstrantů i policistů. Albánské úřady zároveň informovaly o zadržení desítek účastníků protestů.
Protesty se rozšířily také do přímořských měst
Napjatá situace se netýká pouze Tirany. Demonstrace byly v průběhu října hlášeny také z Durrësu, Shkodëru, Elbasanu, Kukësu, Korçë a Vlorë. Některá z těchto měst patří mezi místa, která pravidelně navštěvují zahraniční turisté. Především Durrës a Vlorë jsou významnými přímořskými destinacemi a výchozími body pro cestování po albánském pobřeží. Výskyt protestů však neznamená, že by ve všech uvedených městech současně probíhaly násilné střety nebo byla uzavřena turistická letoviska. Nejzávažnější říjnové incidenty byly zaznamenány v hlavním městě, kde se demonstrace soustřeďují především do okolí státních institucí a významných veřejných prostranství.
České velvyslanectví doporučuje zvýšenou opatrnost
České velvyslanectví v Tiraně zveřejnilo bezpečnostní upozornění již 19. října. Občanům doporučuje vyhýbat se demonstracím, davům a místům, kde se shromažďují větší skupiny lidí. Zvýšená opatrnost je namístě zejména v centru hlavního města, v okolí Skanderbegova náměstí, bulváru Mučedníků národa a vládních či univerzitních budov. Protestní akce se zde často konají v odpoledních a večerních hodinách, kdy může docházet také k uzavírání ulic nebo odklánění dopravy. Turisté by měli průběžně sledovat místní zpravodajství a respektovat pokyny bezpečnostních složek. Upozornění představuje bezpečnostní doporučení, nikoli plošný zákaz cestování do Albánie.
Za nepokoji stojí nespokojenost studentů i odpor proti vládě
Současná vlna protestů zesílila v polovině října a jejím hlavním hybatelem jsou studenti středních a vysokých škol. Požadují nižší náklady na studium, lepší podmínky ve vzdělávání, vyšší státní investice a účinnější boj proti korupci. K demonstracím se postupně připojili také další obyvatelé, kterým vadí vysoké životní náklady a omezené pracovní příležitosti. Část protestujících požaduje přímo odchod premiéra Ediho Ramy, který stojí v čele albánské vlády od roku 2013. Napětí navíc navazuje na předchozí protestní akce proti plánovanému luxusnímu turistickému projektu na albánském pobřeží, spojenému s investiční společností založenou Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nespokojenost tak přesahuje samotné školství a postupně se změnila v širší protivládní hnutí.
Cestování zůstává možné, komplikace však nelze vyloučit
Pro české návštěvníky je nyní důležité především sledovat situaci v konkrétním místě pobytu a plánovat přesuny s dostatečnou časovou rezervou. Případné uzavírky v centru Tirany mohou komplikovat cestu k ubytování, autobusovým zastávkám i dalším dopravním spojům. Dostupné informace nepotvrzují plošné uzavření mezinárodního letiště v Tiraně ani celostátní přerušení turistického provozu. Cestovatelé proto nemusí automaticky rušit své pobyty, měli by se však vyhýbat místům protestů a počítat s možností dalších policejních zásahů. Situace se může měnit zejména při nově svolaných demonstracích.
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