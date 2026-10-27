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Levné letenky po sezoně lákají k moři i na krátký výlet. Rozhoduje ale zavazadlo a termín

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Podzimní akce aerolinek umějí dostat cestu k moři pod tisíc korun za směr. Konečný účet ale rychle změní zpáteční let, příplatek za kufr i ceny jídla v destinaci.
Levné letenky po sezoně lákají k moři i na krátký výlet. Rozhoduje ale zavazadlo a termín

Levné letenky po sezoně lákají k moři i na krátký výlet. Rozhoduje ale zavazadlo a termín

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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