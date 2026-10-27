Levné letenky po sezoně lákají k moři i na krátký výlet. Rozhoduje ale zavazadlo a termín

Jednosměrné letenky za stovky korun se po hlavní sezoně znovu objevují, ale skutečnou cenu krátkého výletu určí až zpáteční let, zavazadla, ubytování a jídlo na místě. Říjen už v Česku většinou znamená chladná rána, topení a rychle se krátící dny. Zároveň je to období, kdy se část cestovatelů dívá po levných letech mimo hlavní sezonu. Nejde jen o klasickou dovolenou u moře. Nové linky z Prahy i regionálních letišť otevírají prostor pro prodloužené víkendy, zimní města, lyžování i vzdálenější cesty.
Nejnižší cena letenky není cena celé cesty
Na první pohled umí být nabídky velmi lákavé. V jednom konkrétním případě vyšla jednosměrná letenka z Vídně k moři na 700 korun. Čtyři studenti ji koupili během krátké spontánní domluvy a za pár dní odletěli do tepla, kde přes den panovalo kolem 28 stupňů a moře mělo přibližně 25 stupňů.
Taková částka ale neznamená, že za podobné peníze pořídíte celý výlet. Zpáteční let byl dražší a cestující letěli jen s malým batohem, který se vešel pod sedadlo a byl zahrnutý v základní ceně. Právě zavazadla patří u levných letenek k položkám, které mohou konečný účet výrazně změnit. Kdo si vystačí s plavkami, několika tričky, spodním prádlem a kosmetikou v malých lahvičkách, má výhodu. Kdo přidá kufr, už cestuje za jiných podmínek.
Ubytování může levný let zachránit, nebo prodražit
Rozdíl dělá i typ ubytování. Čtyřčlenná skupina studentů si místo hotelu vybrala apartmán se dvěma pokoji a kuchyňkou. Šest nocí vyšlo zhruba na 4 000 korun na osobu. Díky kuchyňce si mohli připravovat snídaně a část večeří sami, což pomohlo držet náklady pod kontrolou.
Právě jídlo bývá u krátkých pobytů položka, kterou lidé podceňují. I v destinaci, která mimo sezonu působí dostupně, nemusí být restaurace levné. Obyčejný gyros do ruky stál v uvedeném případě 7 eur, zatímco jídlo u stolu v taverně nebo restauraci vyšlo citelně dráž. Levný let tak dává největší smysl tam, kde cestující počítá nejen s dopravou, ale i s tím, jak bude na místě bydlet a jíst.
Praha přidává linky na víkendy, lyže i delší cesty
Podzim a zima 2026 přinášejí také nové možnosti z pražského letiště. Od 25. října začne Wizz Air létat z Prahy do Popradu, standardně třikrát týdně ve čtvrtek, sobotu a neděli. V hlavní části zimní sezony má přibýt také úterý. Let trvá něco přes hodinu a jednosměrná letenka se dá sehnat pod 1 000 korun.
Pro krátké cesty po Evropě přibývají i další linky. Hamburk má být z Prahy dostupný od 26. října dvakrát týdně, v pondělí a pátek, s nejlevnější jednosměrnou letenkou kolem 700 korun. Do Lille se začne létat od 28. října, vždy ve středu a sobotu, přičemž nejlevnější letenky startují na 550 korunách. Od 23. října má Smartwings obsluhovat Lisabon třikrát týdně, nejlevnější letenka aktuálně vychází zhruba na 3 000 korun.
Nabídka se rozšiřuje i směrem k zimním destinacím. Od 18. prosince se počítá se Sarajevem, kde se cena jednosměrné letenky dostává pod 1 000 korun. Do Rovaniemi v Laponsku se má z Prahy létat od 20. prosince do 21. února, v prosinci vychází jednosměrná letenka přibližně na 5 200 korun. Od 9. prosince 2026 do 28. března 2027 má fungovat také spojení do Bolzana, vždy ve středu a v neděli, s prosincovou cenou kolem 150 eur.
Levný prodloužený víkend chce rychlé rozhodování i rezervu
Nové trasy neznamenají jen více exotiky v letovém řádu. Prakticky mění plánování krátkých cest. Kdo má pružnější práci, studium nebo může využít volno uprostřed týdne, dostává se k cenám, které o prázdninách často nebývají dostupné. Studentům mohou pomoci nepovinné přednášky nebo povolené absence, zaměstnancům zase dobře načasovaná dovolená kolem víkendu.
Vyplatí se ale počítat s tím, že nejlevnější nabídky bývají jednosměrné, v základním tarifu a bez většího zavazadla. Před nákupem je proto potřeba ověřit zpáteční let, přesné časy odletu, cenu batohu nebo kufru, dopravu na letiště a ubytování. Teprve součet těchto položek ukáže, zda jde skutečně o výhodný únik do tepla, nebo jen o levnou první položku v dražším výletu.
Regionální letiště zůstávají ve hře také. Z Ostravy budou od konce října celoročně pokračovat linky Ryanairu do Málagy a Girony a od 30. října se vrátí zimní lety do Marsa Alam. Brno má v aktuální oficiální nabídce pravidelné linky do Londýna, Bergama a Málagy, přičemž letní letový řád končí 24. října.
Po sezoně tak nemusí být cestování jen náplastí za prošvihnuté léto. Pro někoho znamená pár dní u stále teplého moře, pro jiného levný let do evropského města nebo rychlejší cestu za lyžováním. Rozdíl mezi dobrou koupí a zbytečně drahým výletem ale leží v detailech, které se neukazují v nejnižší ceně letenky.