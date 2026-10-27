Auto najelo do skupiny lidí. Několik zraněných skončilo v nemocnici, policie na ujíždějící vůz střílela

V německé spolkové zemi Dolní Sasko zasahovaly v pondělí 26. října krátce před půlnocí početné policejní jednotky kvůli incidentu, při kterém automobil vjel do skupiny osob. Událost se odehrála ve městě Neustadt am Rübenberge, které leží v hannoverském regionu. Podle předběžných informací utrpěli zranění čtyři až pět lidí, přičemž zdravotní stav některých z nich byl vážný. Záchranáři všechny zraněné převezli do nemocnic. Policejní mluvčí následně upřesnila, že podle dostupných poznatků nebyl nikdo z nich v bezprostředním ohrožení života. Okolnosti incidentu začali vyšetřovat kriminalisté, kteří prověřují podezření, že řidič do skupiny najel záměrně.
Policisté začali na ujíždějící automobil střílet
K události došlo nedaleko místa, kde policejní hlídka právě prováděla běžnou silniční kontrolu. Policisté si nebezpečného jednání řidiče všimli a okamžitě se pokusili zasáhnout. Automobil však po střetu s lidmi pokračoval v jízdě a na pokyny k zastavení nereagoval. Hlídka proto proti ujíždějícímu vozidlu použila služební střelné zbraně. Ani střelba ovšem podezřelým nezabránila v útěku. Ti následně automobil opustili a z místa pokračovali pěšky.
Na místě zůstal poškozený vůz, který policisté podrobili ohledání. Podle informací zveřejněných německými médii byla během incidentu poškozena také další vozidla. U některých automobilů se objevily proražené pneumatiky nebo rozbitá okna. Přesný rozsah škod ani okolnosti, za kterých jednotlivá poškození vznikla, však zatím nebyly spolehlivě objasněny. Vyšetřovatelé rovněž zjišťují, kolik osob se na incidentu podílelo a kdo automobil v okamžiku nájezdu řídil.
Do rozsáhlého pátrání se zapojil vrtulník i policejní pes
Bezprostředně po útěku podezřelých zahájila policie rozsáhlou pátrací akci. Do okolí zamířily další policejní hlídky, včetně těžce ozbrojených příslušníků bezpečnostních složek. Ze vzduchu oblast prohledával policejní vrtulník a při pátrání byl podle dostupných informací nasazen také služební pes. Přesto se podezřelé během prvních hodin nepodařilo vypátrat. Zásah současně zaměstnal hasiče a zdravotnické záchranáře, kteří poskytovali pomoc zraněným. Policie okolí místa činu na několik hodin uzavřela, aby kriminalisté mohli zajistit potřebné stopy.
Důležitou součástí vyšetřování bude také rekonstrukce pohybu vozidla před nájezdem a bezprostředně po něm. Kriminalisté potřebují objasnit, zda řidič skupinu lidí skutečně vyhledal a úmyslně proti ní zamířil. Zásadní význam mohou mít stopy zanechané na automobilu, výpovědi přítomných osob a další důkazy získané na místě. Zatím není potvrzeno, zda se některého z podezřelých podařilo při policejní střelbě zasáhnout. Veřejnosti také nebyla oznámena totožnost lidí, po kterých policie pátrá.
Vyšetřovatelé prověřují možné vazby mezi zúčastněnými
Přestože prvotní informace naznačují úmyslné jednání, motiv incidentu zůstává neznámý. Policie pracuje také s možností, že se lidé, kteří byli do události zapojeni, navzájem znali. Tato okolnost by mohla být významná při posuzování, zda útoku předcházel osobní konflikt. Dosud však nebylo potvrzeno, jaký vztah mezi sebou jednotlivé osoby měly ani zda byl někdo ze zraněných předem vybraným cílem. Vyšetřovatelé zároveň nezveřejnili informace, které by umožňovaly spojit čin s terorismem. Takový závěr proto v současné fázi vyšetřování nelze učinit.
Nejasný zůstává také konečný počet zraněných, který německá média na základě prvotních policejních informací uvádějí v rozmezí čtyř až pěti osob. Přesnější údaje o jejich zdravotním stavu, věku nebo totožnosti dosud nebyly zveřejněny. Policie pokračuje ve vyšetřování celého incidentu a zjišťuje, jakou roli sehrály jednotlivé zúčastněné osoby. Další podrobnosti by měly vyplynout z pokračujícího pátrání a vyhodnocení zajištěných důkazů.
Použité zdroje: welt.de, bild.de