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Auto najelo do skupiny lidí. Několik zraněných skončilo v nemocnici, policie na ujíždějící vůz střílela

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Dennívýzva
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Dramatický zásah německé policie se odehrál v noci na úterý ve městě Neustadt am Rübenberge nedaleko Hannoveru. Osobní automobil tam podle prvotních zjištění úmyslně najel do skupiny lidí a několik osob zranil. Policisté se pokusili vozidlo zastavit střelbou, podezřelým se však podařilo uprchnout. Po pachatelích začalo rozsáhlé pátrání.
Auto najelo do skupiny lidí. Několik zraněných skončilo v nemocnici, policie na ujíždějící vůz střílela

Auto najelo do skupiny lidí. Několik zraněných skončilo v nemocnici, policie na ujíždějící vůz střílela

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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