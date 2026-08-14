Už vás štvou? Levná soda proti mravencům pomůže

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Už vás štvou? Levná soda proti mravencům pomůžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Znáte to. Vyjdete si na terasu a najednou vás začnou nepříjemně svědit nohy. Řeknete si, že se může jednat o cokoli a jen tak se poškrábete. Ani to ale nefunguje a při pohledu na nohu máte jasno. Prostě se vám na terase usídlili mravenci a bude zapotřebí se jich co nejrychleji a nejkomfortněji zbavit. Jak? Možností je spousta, nicméně po chemii hned sahat nemusíte my jsme vsadili na obyčejnou jedlou sodu, která to zvládla za nás. Jak jsme na to šli? To vám prozradíme v tomto článku.
Mravenci
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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