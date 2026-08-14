Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Už vás štvou? Levná soda proti mravencům pomůže

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znáte to. Vyjdete si na terasu a najednou vás začnou nepříjemně svědit nohy. Řeknete si, že se může jednat o cokoli a jen tak se poškrábete. Ani to ale nefunguje a při pohledu na nohu máte jasno. Prostě se vám na terase usídlili mravenci a bude zapotřebí se jich co nejrychleji a nejkomfortněji zbavit. Jak? Možností je spousta, nicméně po chemii hned sahat nemusíte my jsme vsadili na obyčejnou jedlou sodu, která to zvládla za nás. Jak jsme na to šli? To vám prozradíme v tomto článku.
Mravenci

Mravenci

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic
Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic
Vlnovník ostružinový: když kuličky ostružin světlají
Vlnovník ostružinový: když kuličky ostružin světlají

To, že je ve vaší zahradě vlnovník ostružinový, poznáte velice jednoduše – některé kuličky (zejména jde o...

Výsadba brambor v srpnu. Úrodu můžete mít už za 60 dní
Výsadba brambor v srpnu. Úrodu můžete mít už za 60 dní

Brambory se řadí mezi tradiční plodiny, které si najdou své místo v každé zahradě. Standardně je ale...

Kyselá stopka pro hmyzí nenasytnost: Vyrobte si silný rebarborový postřik, který zlikviduje mšice i svilušky
Kyselá stopka pro hmyzí nenasytnost: Vyrobte si silný rebarborový postřik, který zlikviduje mšice i svilušky

Kyselá stopka pro hmyzí nenasytnost: Vyrobte si silný rebarborový postřik, který zlikviduje mšice i...

Stačí jedna změna v péči a rajčata po dešti neprasknou
Stačí jedna změna v péči a rajčata po dešti neprasknou

Pár vydatných dešťů a vaši radost z dozrávajících plodů může rázem vystřídat zklamání. Na rajčatech...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.