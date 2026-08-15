Kyselina jantarová z lékárny dělá s rajčaty v červenci něco, co žádné hnojivo nedokáže. Plody jsou sladší a větší

Historie rajčat sahá až k Aztékům kolem roku 700 n. l., ale Evropané si je oblíbili až v 90. letech 20. století, protože je dříve mylně považovali za jedovatá. Dnes rajčata podle webu
MagazínDoma milujeme pro jejich všestrannost a výživové hodnoty – jsou plná vitaminu C, draslíku, kyseliny listové a vitaminu K. Kyselina jantarová: Nejlepší přítel rajčat
Kyselina jantarová, přírodní látka vyskytující se v rostlinách a živočiších, hraje klíčovou roli v Krebsově cyklu – sérii chemických reakcí, které
využívají všechny aerobní organismy k výrobě energie, jak informuje web ZelenáKvětinka. V zahradnictví je kyselina jantarová ceněna pro svou schopnost stimulovat růst a zvyšovat odolnost vůči stresovým faktorům prostředí (na mysli máme například náhlé změny počasí nebo nemoci). Jak aplikovat kyselinu jantarovou
Rozdrťte jednu tabletu kyseliny jantarové na jemný prášek (pořídíte ji v lékárně nebo na internetu doslova za pár desetikorun) a
rozpusťte ji v malém množství vroucí vody. Směs nechte alespoň 15 minut odstát, aby se zcela rozpustila. Poté přidejte studenou vodu tak, aby celkový objem roztoku činil 0,5 litru. Tento roztok přelijte do rozprašovače a aplikujte jej přímo na listy rajčat.
Pro aplikaci ve formě zálivky nejprve zalijte půdu čistou vodou a poté každé rostlině věnujte jednoho většího panáka. Tato metoda je obzvláště účinná, jakmile se na rostlinách rajčat objeví první listy – později je už vhodný právě spíše listový postřik.
„ napsala do redakce Chalupáři-Zahrádkáři čtenářka Petra N. z Lískovce u Frýdku. Doporučuji pravidelnou aplikaci každé dva týdny, pomůže vám výrazně podpořit a urychlit růst vašich rajčat,“ Načasování je také důležité
„
Optimální doba pro aplikaci kyseliny jantarové je brzy ráno nebo pozdě večer, kdy jsou rostliny méně aktivní a mohou účinně přijímat živiny. Vyhněte se naopak postřiku v nejteplejší části dne, protože dochází k vyššímu stresu a odpařování, což by mohlo snížit účinnost ošetření,“ radí ještě paní Petra. Jaké jsou největší výhody kyseliny jantarové při pěstování rajčat? Zvyšuje syntézu chlorofylu: Zvýšený obsah chlorofylu znamená silnější fotosyntézu, která je zásadní pro zdravý růst a vývoj plodů. Stimuluje tvorbu kořenového systému: Silný kořenový systém je nezbytný pro příjem živin a celkové zdraví rostlin. Zlepšuje vstřebávání živin: Kyselina jantarová zlepšuje dostupnost živin v půdě a pomáhá rostlinám prospívat a vytvářet více plodů. Zvyšuje imunitu rostlin: Kyselina jantarová posiluje odolnost rajčat vůči škůdcům, chorobám a vlivům prostředí, čímž zajišťuje bohatou úrodu. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete v červenci letošního roku zvýšit kvalitu rajčat, zvažte, zda nevyzkoušet kyselinu jantarovou. Je skvělá. A budou sladší – znatelně
Jedním z nejpozoruhodnějších účinků kyseliny jantarové je její schopnost zlepšovat chuť rajčat. Tato přírodní sloučenina totiž zvyšuje obsah cukru v plodech, což vede k bohatší a vyváženější chuti, která je zároveň sladká i trochu pikantní.
Nejde jen o velikost nebo množství; kyselina jantarová dělá z každého rajčete lahodnou, šťavnatou pochoutku ideální
do salátů, omáček a i k přímé konzumaci. Její účinky se tedy rozhodně vyplatí vyzkoušet. Správným skladováním si pak můžete i sklizená rajčata vychutnat jako čerstvá, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři