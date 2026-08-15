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Hasiči bojovali s požárem v chatové oblasti v Brně-Obřanech, pomohl vrtulník

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Požár trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech dnes zasáhl a zničil šest chat. Větším škodám zabránili hasiči, kteří při zásahu využívali také vrtulník. Škoda je předběžně vyčíslená na pět milionů korun, informovali hasiči na síti Threads. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také dva hasiči.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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