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Z vegetariána se pračlověk musel stát masožravcem: Agresivní pud a některé rysy dravců máme v DNA

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"Dnešní člověk je výsledkem dlouhého procesu přírodního výběru: lidé, kteří uměli lépe zabíjet a kteří žili ve společenstvích lépe přizpůsobených tomuto cíli, přežívali na úkor lidí mírnějších a žijících v jinak uspořádaných společenstvech."
Z vegetariána se pračlověk musel stát masožravcem: Agresivní pud a některé rysy dravců máme v DNA

Z vegetariána se pračlověk musel stát masožravcem: Agresivní pud a některé rysy dravců máme v DNA

Zdroj: frantic00 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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