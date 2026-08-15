Aplikace vám ukáže přesné datum, kdy baterie vašeho telefonu „zemře“. Zdarma funguje na Androidu i iOS

Dne 9. prosince 2025 se do App Storu po deseti letech vrátila aplikace, kterou Apple v roce 2015 sám vyhodil. iFixit tehdy rozebralo vývojářskou Apple TV, Apple to vzalo jako porušení podmínek a zablokovalo vývojářský účet, a s ním i appku. Teď je zpátky, tentokrát i s funkcí, která z bateriových dat vašeho telefonu dopočítává takzvané „okno výměny“. Ne konkrétní den, kdy telefon zhasne. Spíš období, ve kterém byste měli začít řešit novou baterii.
Co přesně aplikace měří a jak to funguje
Funkce se jmenuje Battery Health Intelligence a iFixit ji samo označuje za beta verzi a „rozpracovanou záležitost“. Na iPhonu aplikace potřebuje přístup k analytickému souboru, který si iOS generuje na pozadí. Z něj vytáhne tři klíčové hodnoty: původní kapacitu baterie, aktuální kapacitu a počet nabíjecích cyklů. Všechno zpracuje lokálně v telefonu a na základě těchto dat vykreslí graf zdraví baterie a odhadne, kdy kapacita klesne pod použitelnou hranici.
Na Androidu je situace pestřejší. Každý výrobce zpřístupňuje bateriová data jinak a iFixit přímo upozorňuje, že podpora se liší podle zařízení. U Samsungů navíc některá data závisí na kalibraci v autorizovaném servisu, třetí strany prostě nemají ke všemu volný přístup.
U iPhonu je postup o krok složitější než u Androidu: musíte ručně sdílet analytický soubor přes systémové nastavení. Po zapnutí sdílení analytiky je navíc potřeba počkat minimálně 24 hodin, než iOS soubor vygeneruje. Apple sám přiznává, že jeho vlastní algoritmy pro vyhodnocení zdraví baterie se průběžně rekalibrují a proces může trvat i několik týdnů.
Co znamená, že baterie „zemře“
Slovo „smrt“ zní dramaticky, ale v praxi jde o něco prozaičtějšího. iFixit definuje konec životnosti baterie jako okamžik, kdy kapacita klesne zhruba na 80 % původní hodnoty. Telefon v tu chvíli nezhasne a neodmítne se zapnout. Jen přestane vydržet celý den, začne se rychleji vybíjet a občas se může chovat nepředvídatelně pod zátěží.
Takže když aplikace ukáže „předpokládanou výměnu“ třeba za osm měsíců, neříká tím, že v ten den telefon spadne do kómatu. Říká: někdy kolem tohoto období bude baterie natolik opotřebovaná, že se vyplatí ji vyměnit.
Potřebujete vůbec další aplikaci?
Férová otázka. Novější iPhony (od řady 15 výš) už nativně v nastavení ukazují zdraví baterie, maximální kapacitu, počet cyklů, datum výroby baterie i doporučení na výměnu. U iPhonu 16e a dalších modelů generace 16 je to standardní součást systému, žádná appka navíc není potřeba.
Samsung to řeší skromněji. Aplikace Samsung Members zobrazí diagnostický výsledek ve třech kategoriích: Normal, Weak, nebo Bad. Žádný trend, žádný graf, žádný odhad budoucnosti.
A právě tady iFixit přidává hodnotu. Nejde o jedinou appku, která umí zobrazit zdraví baterie, to zvládne i AccuBattery na Androidu, byť ta potřebuje několik nabíjecích cyklů na zpřesnění a je monetizovaná reklamami. iFixit ale nad bateriová data staví celý opravárenský ekosystém: návody na výměnu krok za krokem, kompatibilní díly a možnost je rovnou objednat. Náhradní díly doručují i do Česka, standardní doprava přes EU obchod stojí 8,90 € a trvá jeden až čtyři pracovní dny.
FixBot, limity bezplatné verze a soukromí
Součástí aplikace je i AI chatbot FixBot, který má pomoct diagnostikovat problémy a navést vás k opravě. iFixit tvrdí, že stojí na kurátorované knihovně řešení psaných techniky a vyladěných přes miliony úspěšných oprav. Pod kapotou ale běží na modelech od OpenAI, Anthropicu, Googlu a Cerebrasu. Firma v podmínkách ochrany soukromí uvádí, že tito poskytovatelé nesmějí konverzace uživatelů používat k tréninku svých obecných modelů, iFixit samo ale textové konverzace k vylepšování FixBotu používat může.
Aplikace je ke stažení zdarma, ale „zdarma“ má limity:
- Bezplatný tarif: 14 zpráv a 10 fotek denně pro FixBot
- Placené tarify: vyšší limity, hlasový režim, nahrávání PDF
Bateriová funkce je v základu dostupná bez placení. Oficiálně appka podporuje angličtinu a němčinu, čeština mezi uvedenými jazyky není, takže na spolehlivou českou lokalizaci nespoléhejte.
Vyplatí se výměna baterie, nebo rovnou nový telefon?
Pokud vám aplikace ukáže blížící se konec životnosti baterie a telefon je jinak v pořádku, výměna baterie dává ekonomický smysl. iFixit uvádí, že DIY kit na iPhone vychází v průměru kolem 1 000 Kč, u iPhonu 16 kolem 1 350 Kč, a oproti mimozáručnímu servisu Applu ušetříte zhruba 850 až 1 200 Kč. Nový telefon se vyplatí řešit tehdy, když se ke slabé baterii přidává zastaralý software, další drahé závady nebo výkon, který už nestačí.
Jedna věc ale stojí za zmínku: v dostupných materiálech iFixit nikde výslovně nezmiňuje automatické push notifikace, které by vás samy upozornily na blížící se kritickou hranici. Počítejte s tím, že si zdraví baterie budete muset kontrolovat ručně.
Aplikace iFixit není věštírna, která vám řekne přesný den kolapsu. Je to užitečný nástroj pro plánování, a hlavně brána k tomu, abyste telefon místo vyhození opravili.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman