Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Aplikace vám ukáže přesné datum, kdy baterie vašeho telefonu „zemře“. Zdarma funguje na Androidu i iOS

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aplikace iFixit slibuje, že vám měsíce dopředu řekne, kdy bude čas vyměnit baterii. Stáhnete ji zdarma, ale „přesné datum“ má svá ale.
Telefon, šetření baterie

Telefon, šetření baterie

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z Mobify.cz
Samsung prodává nejlepší fotočip konkurenci a do vlastních telefonů dává 3 roky starý. Nikdo nechápe proč
Samsung prodává nejlepší fotočip konkurenci a do vlastních telefonů dává 3 roky starý. Nikdo nechápe proč
Matka školáka: „Zrušte výtvarku a tělocvik, ne mobily.“ Vyjmenovala 5 důvodů, proč má pravdu
Matka školáka: „Zrušte výtvarku a tělocvik, ne mobily.“ Vyjmenovala 5 důvodů, proč má pravdu

Anonymní komentář jedné české matky rozvířil debatu, kterou politik vedou už měsíce. Její argumenty ale...

100 milionů lidí ztratilo WhatsApp ze dne na den. Rusko vypnulo aplikaci a nutí lidi přejít na státem sledovaný nástroj
100 milionů lidí ztratilo WhatsApp ze dne na den. Rusko vypnulo aplikaci a nutí lidi přejít na státem sledovaný nástroj

V únoru zmizely domény WhatsAppu z ruského systému DNS. Pro miliony lidí přestal messenger fungovat bez VPN.

T-Mobile vám nově sebere kredit už po půl roce. Stačí dobít o korunu méně, než žádá
T-Mobile vám nově sebere kredit už po půl roce. Stačí dobít o korunu méně, než žádá

Hranice je přesně 500 Kč. Kdo dobije 499 Kč, má na vyčerpání kreditu jen šest měsíců místo dvanácti. Pak...

Na chalupě v Krkonoších neměli signál ani jednoho operátora. Instalace trvala 10 minut a internet jede dodnes
Na chalupě v Krkonoších neměli signál ani jednoho operátora. Instalace trvala 10 minut a internet jede dodnes

Satelitní internet Starlink dokáže doručit připojení i tam, kde mobilní síť všech tří operátorů prakticky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.