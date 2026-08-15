Odbornice prozradila účinný postup, jak se zbavit nepříjemného oparu. Pomůžou domácí ingredience

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Odbornice prozradila účinný postup, jak se zbavit nepříjemného oparu. Pomůžou domácí ingrediencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nepříjemný opar je snad strašák pro každého z nás. Toto virové onemocnění sice není nikterak závažné, může se však vracet velmi často a znepříjemňovat vám tak život. Zjistěte, jak se oparu zbavit co nejrychleji a předejít jeho úplnému rozšíření.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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