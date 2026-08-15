Dana Morávková o jedinečném vztahu se synem: Kvůli jejím narozeninám letěl přes půl světa

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Dana Morávková oslavila 55. narozeniny ve velkém stylu. Společně s manželem Petrem Maláskem (62) vyrazila do New Yorku, kde si užívali kulturu, koncerty i atmosféru velkoměsta. Jak prozradila pro Aplausin.cz, o jedno z nejhezčích překvapení se ale postaral její syn Petr (28), který kvůli maminčiným narozeninám absolvoval cestu přes půl světa.
Dana Morávková si splnila sen
Dana Morávková zažila neobvyklou oslavu narozenin. Tentokrát se rozhodla, že významné životní jubileum neoslaví klasickou velkou party, ale zážitkem. S manželem Petrem Maláskem proto vyrazila až za oceán. Jejich cílem se stal New York, ke kterému mají oba velmi blízký vztah.
New York si zamilovali
Manželé rozhodně netrávili dovolenou odpočinkem na hotelu. Program měli nabitý kulturou a snažili se z města vytěžit maximum.
"Milujeme ho s manželem. Byli jsme skoro každý večer v divadle, viděli jsme balet a muzikály. Petr miluje jazz, takže na koncerty jsme chodili, šli jsme do MOMy. New York je město, které nikdy nespí," popsala Morávková pro Aplausin.cz. Právě kulturní nabídka americké metropole je zřejmě jedním z důvodů, proč se tam manželé tak rádi vracejí. Divadlo je navíc nedílnou součástí života Morávkové a hudba zase profesí i vášní jejího manžela.
Přestože si herečka pobyt za oceánem užila, nadobro opustit Českou republiku by podle svých slov nechtěla. Dokáže si sice představit, že by ve Spojených státech nějakou dobu pobývala, musela by k tomu ale mít pádný důvod.
"Myslím, že jsem srdcem Češka. Ale pokud bych tam měla nějakou práci, tak si umím představit, že bych tam třeba chvilku dokázala žít. Ale do Čech a do Prahy se vracím moc ráda," přiznala. Největší překvapení přiletělo přes půl světa
Narozeninová cesta však nebyla pouze o divadlech, koncertech a poznávání New Yorku. Morávkovou čekalo také krásné rodinné překvapení. Na její narozeniny totiž dorazil i syn, který za rodiči neváhal přiletět do Spojených států.
"Na ty moje narozeniny přijel jenom na pár dní," prozradila Morávková. Právě toto gesto ukazuje, jak blízký vztah mezi sebou matka se synem mají. Přestože už má syn svůj vlastní život a rodiče nemohou být neustále po jeho boku, na významný den své maminky si čas našel. Po dovolené zpět do pracovního kolotoče
Po návratu z New Yorku ovšem žádné dlouhé prázdniny Morávkovou nečekají. Herečka má před sebou nabité období. Pracovní program má navíc i její manžel.
"Teď už hodně divadel, jezdíme zájezdy, manžel má koncerty, do toho moderuju Snídani. A pokud si ušetříme třeba prodloužený víkend, tak někam ještě pojedeme na pár dní, ale už jenom sami dva," dodala. Zdroj: Aplausin.cz