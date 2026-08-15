Ciro Immobile dal 306 gólů, ale největší byl skoro jen v Laziu. Právě proto je jeho kariéra tak zajímavá

Ciro Immobile končí v 36 letech profesionální kariéru s číslem, které nepotřebuje dlouhé vysvětlování. 306 klubových gólů v 599 zápasech. K tomu 17 branek za Itálii, evropský titul z roku 2021, čtyři koruny pro nejlepšího střelce Serie A a Zlatá kopačka pro nejlepšího ligového kanonýra Evropy.
Kdybychom jeho kariéru četli pouze přes statistiky, vyjde z ní jeden z nejlepších evropských hrotových útočníků své generace. A právem.
Jenže Immobileho kariéra obsahuje jeden zvláštní rozpor. V Laziu vypadal několik let jako útočník schopný konkurovat Robertu Lewandowskému a Cristianu Ronaldovi. Mimo Lazio často jako někdo úplně jiný.
207 z 306 gólů padlo v jednom klubu
Za Lazio vstřelil Immobile 207 branek ve 340 zápasech a stal se historicky nejlepším střelcem římského klubu. Vyhrál s ním Coppa Italia, dvě Supercoppa Italiana a třikrát během svého římského období ovládl ligovou tabulku střelců.
Vrchol přišel v sezoně 2019/20. 36 ligových branek. Vyrovnání Higuaínova rekordu Serie A. Zlatá kopačka před Lewandowským a dalšími největšími evropskými kanonýry. To není dobrá sezona. To je období absolutního střeleckého vrcholu.
Jenže Dortmund dostal úplně jiného Immobileho
Když Immobile po střelecké koruně v Turíně odešel v roce 2014 do Borussie Dortmund, dávalo to smysl. Rychlý útočník. Agresivní pohyb za obranu. Schopnost zakončení. Bundesliga, která mu měla nabídnout prostor.
Jenže přesun nefungoval tak, jak se očekávalo. V Champions League sice vstřelil za Dortmund čtyři góly v šesti zápasech, ale v ligovém prostředí nikdy nepřenesl svou italskou dominanci. Následovalo krátké a nevýrazné období v Seville, kde v La Lize dal dva góly.
A právě tady se kolem něj začala vytvářet nálepka. Výborný střelec pro Itálii. Ale možná ne světový útočník.
Lazio mu nedalo větší talent. Dalo mu správný ekosystém
Když v roce 2016 přišel do Říma, nepotřeboval se stát technicky lepším fotbalistou. Potřeboval prostředí, které maximálně využije to, co už uměl. A pod Simonem Inzaghim ho dostal.
Sám Immobile později popisoval, že Inzaghiho útočný styl jeho hře pomáhal. Lazio chtělo hrát dopředu, dostávat míče do prostoru a vytvářet situace, v nichž mohl hrotový útočník neustále napadat poslední linii.
Tohle je důležité pro pochopení jeho kariéry. Immobile nebyl útočník, kterému bylo jedno, co hraje tým kolem něj. Jeho síla byla specifická. Skvěle načasovaný pohyb. Opakované náběhy. Instinkt ve vápně. Ochota dělat stejný sprint desetkrát, přestože dostane míč až při jedenáctém.
Lazio kolem těchto vlastností vytvořilo fotbal.
V reprezentaci se proto nikdy nestal tím samým monstrem
Za Itálii má Immobile 17 gólů v 57 utkáních. Je mistrem Evropy a na vítězném Euru 2020 skóroval dvakrát v základní skupině. V knockoutové fázi už ale gól nepřidal. A znovu se ukázal stejný princip.
Reprezentace nemůže kolem jednoho útočníka několik let budovat každý detail systému. Hráči přijíždějí na pár dnů. Role se mění. Soupeři jsou rozdílní.
Immobile byl pořád kvalitním hrotem, ale málokdy vypadal jako muž, který v Laziu dokázal vstřelit přes třicet branek za sezonu. To neznamená, že byl klubovým podvodníkem. Znamená to, že byl mimořádným specialistou na prostředí, které mu sedělo.
A možná jsme podobný typ hráčů dlouho nespravedlivě podceňovali
Moderní fotbal miluje univerzálnost. Útočník má presovat. Kombinovat. Padat do meziprostoru. Hrát zády. Tvořit. Střílet. Nejlépe všechno. Immobileho kariéra připomíná, že existuje také jiná cesta. Nemusíte být nejlepší ve všem.
Můžete být tak dobří v několika konkrétních věcech, že klub postaví strukturu právě tak, aby je dostal na maximum. V Laziu to fungovalo dokonale.
Konec kariéry zároveň uzavírá jednu zvláštní evropskou generaci devítek
Immobile odešel z Lazia v roce 2024 jako jeho historický rekordman. Po Beşiktaşi, Boloni a nakonec Paris FC, za který v poslední části kariéry odehrál 12 ligových zápasů a vstřelil dvě branky, se rozhodl skončit a věnovat více času rodině.
Je snadné dívat se na závěr a říct, že vrchol byl dávno pryč. Byl. Ale to není důležité. Důležité je, co bylo předtím. 306 klubových gólů. 36 branek během jedné ligové sezony. Čtyři tituly nejlepšího střelce Serie A. 207 gólů za jeden klub. To už není zajímavá kariéra. To je velká kariéra.
Jen ne taková, která se jednoduše přenášela z jednoho prostředí do druhého. Ciro Immobile nepotřeboval být všude nejlepší. Stačilo mu najít jedno místo, kde jeho hra dávala téměř dokonalý smysl. Našel ho v Římě. A Lazio díky tomu dostalo nejlepšího střelce svých dějin.
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Zdroje: Reuters – Italy's Euro 2020 winner Immobile retires after 17-year career [1], S.S. Lazio – Leggende: Ciro Immobile [2], UEFA – Ciro Immobile on Lazio, Lewandowski and great strikers [3], foto IMAGO – Ciro Immobile, Paris FC [4].