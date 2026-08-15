Anděl mezi zdravotníky: Kamila Hlavatá soutěží s trojkou, Jana Procházková se čtyřkou

3. Kamila Hlavatá, 54 let, Odběrové místo Unilabs Teplice, dětská odběrová sestraKamila Hlavatá se pro povolání dětské sestry rozhodla už ve čtvrté třídě. Vždy měla ráda děti a věděla, že se chce starat o druhé a pomáhat jim. Ve zdravotnictví působí více než 30 let a na svou profesi dětské sestry je dodnes hrdá.Na své odbornosti si vždy zakládala. Přestože specializace dětské sestry už dnes samostatně neexistuje, vyžádala si potvrzení o tom, že je diplomovanou dětskou zdravotní sestrou. Svou profesi totiž vnímá jako poslání, za které se vyplatí bojovat.Profesní dráhu Kamila Hlavatá zahájila na chirurgickém oddělení, během let získala zkušenosti také na zubním oddělení, ortopedii i LDN a nevyhýbala se žádné práci. Za nejdůležitější považuje dobrý kolektiv, vzájemnou podporu a spolehlivost mezi kolegy. Dnes pracuje jako dětská odběrová sestra ve společnosti Unilabs.Do soutěže ji přihlásily vrchní sestra společně s manažerkou odběrového místa, přičemž její nominaci jednoznačně podpořily i kolegyně. Účast v soutěži bere jako milé ocenění své dlouholeté práce i příležitost na chvíli zpomalit a načerpat novou energii.Kdyby se měla rozhodovat znovu, bez váhání by si opět vybrala zdravotnictví. Největší odměnou jsou pro ni pacienti, kteří se vracejí s poděkováním a dobrými zkušenostmi s péčí. Mrzí ji nedostatek všeobecných sester, zároveň je ale přesvědčená, že ty nejcennější zkušenosti získá zdravotník především každodenní praxí a ne dlouholetým studiem.Kamila Hlavatá je šťastně vdaná, má dvě dcery a velkou radost jí dělají také vnoučata. Volný čas tráví s manželem, se kterým sdílí lásku k turistice, zahradě i psům. Ráda plave a běhá.
Kamila Hlavatá, Jana Procházková, Anděl mezi zdravotníky 2026
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