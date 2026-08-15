Nejhezčí česká herečka do 30 let: Vybrali jsme 5 kandidátek, které okouzlují vzhledem i talentem

Debata o nejhezčí české herečce je tady. Do výběru pro rok 2026 patří jen tváře narozené v roce 1996 a později.
Důležité je hned na začátku říci, že při redakčním výběru nejhezčích hereček do 30 let věku nerozhodoval jen a pouze vzhled. Důležité rovněž bylo, jakým způsobem tyto hvězdy působí a jak dokážou zaujmout diváky. Do top pětky se přitom probojovala i jedna náctiletá umělkyně.
Kdo se do výběru vejde a kdo už ne
Obdobné články řadí mezi výrazné tváře zařadil mimo jiné Saru Sandevu a Antonii Formanovou. Současně ale připomínají i herečky, které už do kategorie do 30 let nespadají. Podobné žebříčky mívají tenhle problém poměrně často, kombinují popularitu, kariéru i věk dohromady.
Žebříček nejhezčích českých hereček do 30 let pro rok 2026 Sara Sandeva
Sara Sandeva je letos nejčastěji skloňované jméno. Důvod je prostý: spojuje výraznou tvář, silnou přítomnost na společenských akcích i hereckou viditelnost. U ní je dobře vidět, že dnešní představa půvabu nestojí jen na jemných rysech, ale i na energii a schopnosti zaujmout během pár vteřin.
Nejhezčí český herec roku 2026: Vybrat jen 5 favoritů nebylo vůbec snadné. Šanci má i Lambora a Polívka Foto: Nextfoto, Sara Sandeva na TK k Letním shakespearovským slavnostem Antonie Formanová
Antonie Formanová působí jinak než Sandeva, klidněji, jemněji, místy i trochu tajemně. Navíc je napojená na filmový rod Formanových. Podstatnější ale je, že už dávno není vnímaná jen přes slavné příjmení. Má vlastní tempo i vlastní obraz na plátně.
Foto: NextFoto: Antonie Formanová na zahájení výstavy Motýli: Umění přežít Anna Kadeřávková
Anna Kadeřávková je v podobných debatách trochu zvláštní případ. Není spojovaná jen s herectvím, ale také s výraznou mediální známostí, což jí část publika přičítá k dobru a část naopak ne. Faktem zůstává, že věkově do výběru patří a vizuálně je pořád jednou z nejvýraznějších tváří své generace.
Foto: NextFoto, Anna Kadeřávková na Česko-Slovenský ples v Obecním domě Kateřina Falbrová
Jestli má letošní debata i jedno objevnější jméno, pak je to Kateřina Falbrová. Podle příspěvku na
Wikipedie se stala v pouhých 16 letech nejmladší držitelkou Českého lva v kategorii nejlepší herečka. To je moment, který mění optiku: najednou se nebavíme jen o fotogenické nové tváři, ale o herečce, kolem níž se začíná skládat skutečný profesní příběh. Foto: NextFoto, Kateřina Falbrová na předávání Cen české filmové kritiky Sabina Rojková
Do užší pětky se vejde i Sabina Rojková, kterou
Famous Birthdays uvádí mezi českými herečkami ve věku 29 let. Není kolem ní takový mediální ruch jako u jiných jmen, a právě to jí do jisté míry pomáhá. Působí civilněji a méně prvoplánově, což je pro část publika pořád cenná kvalita. Foto: NextFoto, Sabina Rojková na premiéře filmu Uzel zla Co je na letošním výběru jiné
Na podobných žebříčcích bývá nejzrádnější jedna věc: často nehodnotí jen krásu, ale i známost. A to není totéž. Herečka, která je zrovna vidět na premiérách, sociálních sítích a v seriálech, má automaticky náskok. Proto letos tolik vyčnívá Sandeva. Formanová naopak těží z jemnějšího typu přitažlivosti, který nefunguje na první dobrou, ale vydrží déle.
Mění se i samotné měřítko. Dřív podobným přehledům dominovala uhlazená elegance. Dnes do hry vstupuje autenticita, charisma a schopnost nést vlastní styl bez křeče. Právě proto se do popředí dostávají herečky, které nepůsobí zaměnitelně. Pro české prostředí je to spíš dobrá zpráva. Definitivní odpověď na otázku, kdo je nejhezčí, samozřejmě neexistuje. Pokud ale vezmeme rok 2026, aktuální mediální ohlas a poctivě hlídanou hranici 30 let, nejvýš letos míří Sara Sandeva.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Nejhezčí česká herečka do 30 let: Vybrali jsme 5 kandidátek, které okouzlují vzhledem i talentem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.