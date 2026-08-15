Google pošle na některé Pixely update, který zhorší baterii. Odmítnout nelze, v Česku nedostanete ani výměnu

Představte si, že vám výrobce pošle aktualizaci, kterou nemůžete odmítnout, a po jejím nainstalování váš telefon vydrží na jedno nabití kratší dobu a nabíjí se pomaleji. Přesně to se děje majitelům Pixelu 6a, smartphonu z roku 2022. Google celou věc rámuje jako bezpečnostní opatření kvůli riziku přehřátí baterie. Britský úřad pro bezpečnost výrobků (OPSS) to potvrdil vlastní zprávou, ve které mluví přímo o riziku požáru. Jenže zatímco majitelé v USA, Německu nebo Británii mohli dostat novou baterii zdarma, český uživatel stojí před zavřenými dveřmi.
Co přesně update dělá a komu
Povinná aktualizace na Android 16 dorazila od 8. července 2025 na každý Pixel 6a na světě. Stahuje se automaticky, telefon se sám restartuje a nainstaluje ji. Odmítnout nebo odložit ji nelze, Google ji označuje jako povinnou automatickou aktualizaci softwaru.
Samotné omezení baterie se ale neaktivuje plošně. Týká se jen zařízení, která Google interně eviduje jako dotčené kusy. U těch se ochranný režim zapne po dosažení 400 nabíjecích cyklů. Při 375 cyklech telefon zobrazí upozornění, že se blíží hranice.
Co se pak stane:
- Sníží se dostupná kapacita baterie – telefon vydrží na jedno nabití méně.
- Zpomalí se nabíjení – konkrétní pokles výkonu Google neuvádí.
- Přepočítá se ukazatel procent – po aktivaci může telefon krátkodobě ukazovat jiné procento, než na jaké byl uživatel zvyklý.
O kolik přesně kapacita klesne? Ani Google, ani OPSS toto číslo nezveřejnili. Oficiálně potvrzují jen to, že jde o „snížení“, nikoli o konkrétní procenta. Omezení zůstává aktivní, dokud se baterie fyzicky nevymění; teprve poté telefon ochranné funkce vypne.
Proč zrovna Pixel 6a a proč zrovna teď
Google problém pojmenoval jako Pixel 6a Battery Performance Program a spustil ho v červenci 2025. Důvod je jednoznačný: u části vyrobených kusů hrozí při stárnutí baterie přehřátí. OPSS ve své zprávě z listopadu 2025 výslovně uvádí riziko požáru při běžném používání.
Podle jakého klíče Google vybírá dotčená zařízení, veřejně neřekl. Nepublikoval rozsahy IMEI ani výrobní série. Praktická kontrola probíhala přes zadání IMEI na stránce programu. Dotčení majitelé navíc dostávali e-mail a notifikaci přímo v telefonu.
Nejde přitom o první případ. Už u Pixelu 4a Google v lednu 2025 nasadil obdobný automatický update na Android 13, který u části kusů omezil baterii. Rozdíl je v tom, že u Pixelu 6a Google výslovně váže aktivaci na 400 cyklů a bezpečnostní rámec je tvrdší; regulátor mluví o požáru, ne jen o degradaci.
Srovnání s Applem se nabízí samo. V roce 2017 Apple tajně zpomaloval starší iPhony s opotřebenými bateriemi, za což se musel veřejně omluvit a nabídl výměnu baterie za 29 dolarů (přibližně 700 Kč). Google komunikuje otevřeněji: program pojmenoval, popsal podmínky, nabídl kompenzace. Zásadní rozdíl je ale jinde: Apple u svých iPhonů umožňuje výkonové řízení po neočekávaném vypnutí vypnout. U Pixelu 6a nic takového neexistuje. Update je povinný, omezení trvalé.
Česko: mimo program, mimo servis
A tady přichází to nejhorší. Google v rámci programu nabízel tři formy kompenzace: bezplatnou výměnu baterie, hotovostní platbu (podle webu 9to5Google šlo o přibližně 2 400 Kč přes Payoneer) nebo slevový kredit do Google Store v hodnotě zhruba 3 600 Kč na další Pixel.
Výměna baterie ale byla dostupná jen v devíti zemích: USA, Kanada, Británie, Německo, Singapur, Japonsko, Austrálie, Indie a Francie. Česko v seznamu chybělo. A i kdyby český majitel chtěl využít hotovostní kompenzaci nebo kredit, program skončil 8. července 2026. Dnes už nové žádosti Google nepřijímá.
Situaci komplikuje i současný stav oficiálního servisu. Seznam autorizovaných opravních partnerů Googlu pro Česko uvádí podporu až od Pixelu 8 a novějších. Pixel 6a tam nenajdete. Záruka se navíc řídí podle země nákupu, ne podle aktuálního bydliště, což je zásadní detail pro každého, kdo si telefon přivezl ze zahraničí nebo koupil přes bazar.
Co může český majitel udělat
Cesty existují, ale žádná z nich není pohodlná.
- Reklamace u prodejce – pokud jste Pixel 6a koupili od podnikatele (e-shop, kamenný obchod) a ještě běží dvouletá zákonná lhůta pro uplatnění vad, máte podle MPO právo žádat opravu, výměnu, slevu nebo odstoupení od smlouvy. U telefonu z roku 2022 ale většina kusů už bude mimo tuto lhůtu.
- Second-hand od profesionálního prodejce – i ten nese zákonnou odpovědnost, byť může být smluvně zkrácena na jeden rok.
- Nákup od soukromé osoby – zákonná záruka se neuplatní. Bazarový prodej mezi soukromníky tímto režimem krytý není.
- Placená výměna baterie – u neoficiálního servisu. Google sám říká, že po výměně baterie se ochranné funkce deaktivují a výdrž se vrátí.
Praktický checklist pro ty, kdo Pixel 6a stále používají: zálohujte data, zkontrolujte, zda vám přišel e-mail nebo notifikace o programu, sledujte upozornění při 375 cyklech a připravte si podklady pro případnou reklamaci (doklad o nákupu, korespondenci s Googlem, screenshot notifikace).
Povinný zásah, dobrovolná pomoc
Google na stránce programu výslovně uvádí, že kompenzační nabídky stojí vedle zákonných práv kupujícího, nikoli místo nich. To je důležitá věta. Znamená, že i po skončení programu může mít český majitel nárok, jen ho musí vymáhat sám, vůči svému prodejci, podle českého práva.
Nejtvrdší dopad není samotné omezení baterie. Je to kombinace: povinný update, který nelze odmítnout, trvalé omezení, které nelze softwarově zrušit, a absence jakékoli oficiální cesty k nápravě v zemi, kde telefon používáte. Google problém komunikoval lépe než Apple v roce 2017. Ale komunikace bez dostupného řešení je pro člověka s Pixelem 6a v ruce jen slabá útěcha.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman