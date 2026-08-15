Návrat k exmanželovi? Do stejné řeky znovu vstoupím! Decastelo překvapila

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Společná dovolená na Krétě, nadšené děti a muž, který ji zná téměř nejlépe na světě. Oblíbená moderátorka Eva Decastelo (47) v rozhovoru pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o vztahu s exmanželem a naznačila, že jejich společný příběh ještě nemusí být definitivně u konce. S exmanželem vyrazila na dovolenou
Letní volno strávila moderátorka nejen se svou maminkou ve Španělsku, ale také s bývalým manželem a jejich dětmi. Společně se vydali na Krétu, která patří mezi jejich oblíbené destinace.
„Já jsem byla na dovolené s exmanželem a s dětma, to jsme byli na Krétě, taková naše oblíbená destinace,“ prozradila v rozhovoru pro Aplausin.cz. Pobyt s bývalým partnerem si přitom nemohla vynachválit. Po více než dvaceti letech se podle ní znají natolik dobře, že společná dovolená proběhla bez komplikací.
„Vzhledem k tomu, že se známe přes nějakých dvacet let, tak to je jako když vyrazíte s člověkem, který vás zná úplně, úplně nejlépe na světě, tedy po vaší mamince. To znamená, že ta dovolená je úplně ideální,“ přiznala. Spokojení podle ní byli také jejich potomci. „Děti jsou úplně nadšený. Teda doufám. Minimálně. A pokud ne, tak to dost dobře hrajou,“ dodala se smíchem. Do stejné řeky vstoupím
Když přišla řeč na to, jaký je jejich vztah nyní ve srovnání s minulostí, moderátorka přiznala, že žádný zásadní rozdíl necítí. Za roky, které spolu prožili, se ale jejich pohled na řadu věcí změnil.
„Ten rozdíl jakoby předtím a teď není vlastně žádnej, jenom je tam jako vývoj. Prostě když jsme s někým třeba dvacet let, tak to už jako vlastně spoustu věcí berete úplně jinak,“ vysvětlila pro Aplausin.cz. Největší překvapení ovšem přišlo vzápětí. Na známé rčení, že by člověk neměl dvakrát vstupovat do stejné řeky, reagovala jednoznačně: „Já vstoupím.“
Zda tím oficiálně potvrdila obnovení vztahu s exmanželem, zatím neřekla. Její slova však naznačují, že si bývalí partneři k sobě znovu našli cestu a společná dovolená rozhodně nepůsobila pouze jako nutná rodinná povinnost. Zdroj: Aplausin.cz