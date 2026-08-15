Domácí rohlíky ze slánku s křupavou kůrkou a jemnou střídkou: Recept, který přesvědčí i zapřisáhlé odpůrce pečení pečiva doma

ze Rohlíky slánku jsou nadýchané, na povrchu lehce křupnou a v bytě voní tak, že se rodina začne trousit do kuchyně ještě dřív, než je stihnete vytáhnout z trouby. Osobně si takové pamatuji ještě z dětství od babičky, kam jsem s radostí každé léto jezdila. Jakmile jsem vstala, už byly čerstvé rohlíky na stole, máslo povolené a u talířku horké kakao. Co je to slánek
Slánek je v podstatě až trapně . Smícháte vodu se solí, rozmícháte v ní droždí a necháte směs odležet v lednici. jednoduchý Čtyři hodiny stačí, ale vydrží tam klidně i pět dní. Na rozdíl od klasického se slánek nepřekvasí ani po delší době, takže si ho člověk může připravit dopředu a vytáhnout přesně ve chvíli, kdy přijde chuť péct. Pro všední týden je to mimochodem kvásku docela úleva. Těsto ze slánku bývá vláčné, dobře se s ním pracuje a hotové rohlíky mají jemně slanou chuť, která se neomrzí po prvním kusu.
Můj tip zní: Slánek si připravte už večer a nechte ho přes noc v lednici. Těsto z něj pak mívá výraznější chuť a při práci je o něco pevnější, takže se tolik nelepí na ruce. Máslo přidávejte až na závěr a po menších kouscích, aby se opravdu zapracovalo do těsta a nezůstávalo v něm na mastné hrudky. Recept na domácí rohlíky ze slánku
Celková délka přípravy: přibližně 6 až 7 hodin (ideálně slánek připravit den předem) Ingredience k přípravě Slánek: 60 g vlažné vody 6 g soli 12 g čerstvého droždí Těsto: 250 g hladké mouky 350 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 20 g vanilkového cukru 200 ml vlažného mléka 50 g másla (pokojová teplota) 1 vejce špetka soli Potření a posypání: 1 vejce na potření hrubá sůl nebo mák na posypání Postup přípravy domácích křupavých rohlíků ze slánku
1. Nejprve si připravte
slánek: do skleničky nebo malé misky vlijte vlažnou vodu, rozmíchejte v ní sůl a pak přidejte droždí. Promíchejte, aby se spojilo s tekutinou, skleničku zakryjte fólií a dejte ji do lednice alespoň na 4 hodiny. Může tam zůstat i přes noc. Hotový slánek lehce bublá a voní po kynutém těstě.
2. Do velké mísy prosejte
hladkou a polohrubou mouku, přisypte cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Uprostřed udělejte důlek, nalijte do něj vychlazený slánek, přidejte vlažné mléko a vejce. Míchejte vařečkou nebo rukama, dokud se všechno nespojí do hrubšího těsta.
3. Přidejte
máslo nakrájené na menší kostky a zapracujte ho do těsta. Hněťte ručně nebo v robotu s hákem asi 10 až 15 minut, až bude těsto hladké, pružné a bude se odlepovat od stěn mísy. Správně vypracované těsto je tažné a na dotek už nepůsobí lepivě.
4. Mísu přikryjte utěrkou nebo fólií a nechte těsto kynout na teplém místě
45 až 60 minut, tedy do chvíle, kdy viditelně nabude na objemu. Já ho dávám do trouby vyhřáté jen na 30 stupňů, kde kyne klidněji a bez průvanu. Tvarování
5. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na
10 až 12 stejně velkých dílků. Každý z nich lehce zploštěte dlaní do trojúhelníku. Základ bude širší, špička užší. Foto: Cooky.cz, Domácí rohlíky ze slánku s křupavou kůrkou a jemnou střídkou: Recept, který přesvědčí i zapřisáhlé odpůrce pečení
6. Pak trojúhelník
rolujte od základny ke špičce. Těsto je dobré mírně přitahovat k sobě, aby byl rohlík pevný a při pečení se nerozjel. Špičku zastrčte pod rohlík, jinak se může odvinout. Hotové kusy klaďte na plech s pečicím papírem a nechávejte mezi nimi rozestupy. Foto: Cooky.cz, Domácí rohlíky ze slánku s křupavou kůrkou a jemnou střídkou: Recept, který přesvědčí i zapřisáhlé odpůrce pečení
7. Plech přikryjte utěrkou a nechte rohlíky ještě
30 minut kynout při pokojové teplotě. Mezitím si rozpalte troubu na 220 stupňů. Použít lze horkovzduch i horní a dolní ohřev, obojí funguje.
8. Vykynuté rohlíky potřete
rozšlehaným vejcem, a to po celé ploše, aby byly po upečení rovnoměrně zlaté. Nakonec je posypte hrubou solí nebo mákem podle chuti. Pečení
9. Vložte je do rozpálené trouby a pečte
15 až 20 minut, dokud nezískají zlatohnědou barvu. Pokud by na povrchu tmavly příliš rychle, přikryjte je volně alobalem. Upečené rohlíky přesuňte na mřížku a nechte je 10 až 15 minut vychladnout. Kůrka ještě během chladnutí zpevní a rohlíky pak půjdou hezky lámat. Tipy redakce: Polohrubá mouka místo celé hladké: Kombinace hladké a polohrubé mouky dává rohlíkům lehce žvýkavější strukturu, která připomíná pečivo z dobré pekárny. Když máte doma jen hladkou mouku, použít se dá i ta, jen budou rohlíky o něco jemnější. Slánek v lednici vydrží až pět dní: Nemusíte ho spotřebovat hned. Jak uvádí web Vůně chleba, slánek se na rozdíl od klasického kvásku nepřekvasí, takže může být v lednici připravený celý týden a vy si pečení načasujete podle sebe. Pára v troubě pro křupavou kůrku: Hned po vložení rohlíků do trouby dejte na dno trouby nebo na spodní plech pár kostek ledu, případně lehce stříkněte vodou. První minuty pečení s párou pomůžou vytvořit tenkou a křupavou kůrku, ne gumový povrch. Tvarování bez trhání: Jestli těsto při rolování klade odpor nebo se trhá, přikryjte ho na pět minut utěrkou a nechte chvíli odpočinout. Lepek povolí a práce půjde snáz.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková