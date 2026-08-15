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Artur Štaidl v sobě geny nezapře: S dědici hudebních magnátů rozjel tajný projekt

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Artur Štaidl (29) v sobě umělecké geny nezapře. Syn Ivety Bartošové (†48) si založil kapelu a její členové jsou samá zvučná jména. Součástí je například syn Františka Janečka (81) nebo vnuk Petra Jandy (84).
Artur Štaidl v sobě geny nezapře: S dědici hudebních magnátů rozjel tajný projekt

Artur Štaidl v sobě geny nezapře: S dědici hudebních magnátů rozjel tajný projekt

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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