Nenapadlo by Vás, že tahle podivná industriální lampička z dob ČSSR má cenu 10 000 Kč. Nevyhodili ji jen největší kramáři

Po revoluci to často končilo v popelnicích nebo zaprášené na půdách jako nemoderní lapač prachu. Dnes je ale všechno jinak. Sběratelé retro designu jsou za tento designový skvost ochotni zaplatit tisíce korun na ruku. Poznáte, zda se tento nenápadný poklad neskrývá i ve vaší krabici se starým harampádím?
Kosmický design přímo ve vašem obýváku: Seznamte se s lampou Atom
Řeč je o stolní lampě s typovým označením Typ 551/4, které se mezi sběrateli a pamětníky neřekne jinak než „Atom“.
Tento designový klenot, který svým vzhledem připomíná model atomové struktury nebo družici obíhající kolem Země, okamžitě upoutá pozornost čtyřmi skleněnými koulemi na elegantní chromované konstrukci. V 70. letech minulého století šlo o nesmírně populární doplněk, který vnášel do tehdejších domovů závan moderní budoucnosti. Svým měkkým, rozptýleným světlem dokázala lampa vykouzlit neopakovatelnou večerní atmosféru, na kterou mnozí z nás dodnes s láskou vzpomínají.
Cesta zpoza hranic: Jak vznikal symbol vesmírného věku
Ačkoliv se mnoho lidí domnívá, že jde o klasický československý výrobek z dob hluboké normalizace, pravda leží o kousek dál na severozápad. Tento ikonický kousek se totiž vyráběl v tehdejší Německé demokratické republice (NDR). Za jeho zrodem stál státní podnik VEB Elektrotechnik und Gerätebau Magdeburg (EGEM), konkrétně jeho pobočka v Halberstadtu, která spadala pod slavný kombinát VEB Narva Berlin.
Lampa byla navržena v tehdy nesmírně populárním stylu Space Age, který byl silně inspirován dobýváním vesmíru a vědeckým pokrokem. Výrobci z NDR tehdy dokázali přetavit futuristické vize do podoby, která byla dostupná běžným pracujícím, a vytvořili tak nadčasové dílo, které dodnes fascinuje svou estetikou.
Jak poznat originál a na co si dát pozor?
Pokud doma takovou lampu objevíte, nejdříve se zaměřte na její detaily.
Rozměry přibližně 38 × 51 × 38 cm a skládá se ze čtyř skleněných koulí, které mohou být buď z mléčného nebo čirého skla. Často se stává, že laici tento kousek zaměňují za obyčejné industriální svítidlo do dílny, ale nenechte se zmást – jde o čistě bytový designový skvost. Klíčová je kompletnost. Pokud lampě chybí jedno ze stínidel, její hodnota výrazně klesá.
Podle odborníků z oboru starožitností je právě kompletnost tím nejdůležitějším faktorem. Jak uvádí starožitník z renomovaného sběratelského portálu: „Styl Space Age, který vrcholil na přelomu 60. a 70. let v souvislosti s lety do vesmíru, se výrazně propsal i do produkce tehdejšího východního bloku. Výrobky podniku VEB EGEM z NDR patřily k tomu odvážnějšímu, co tehdejší trh nabízel. Čtyřplamenový model 551/4 sice nebyl vyloženě luxusním zbožím, ale dnes těží ze své vizuální neobvyklosti a faktu, že se jich v kompletním stavu bez rozbitých skleněných stínidel dochovalo relativně málo.“
Jaká je dnešní cena a kde tento poklad nejlépe zpeněžit?
Zatímco v době svého vzniku stála tato lampa jen zlomek průměrného platu, dnes se její cena šplhá do překvapivých výšin. Kompletní a plně funkční kousek v zachovalém stavu se dnes na českém trhu prodává za 5 000 až 8 500 Kč. Na německých sběratelských webech se ceny běžně pohybují mezi 150 až 300 EUR.
Pokud doma najdete nekompletní kus, nezoufejte – náhradní skleněné plafony se dají na zahraničních webech sehnat za zhruba 30 EUR, což vám může pomoci hodnotu lampy výrazně zvýšit. Prodej doporučujeme realizovat přes specializované aukční portály, jako je například Aukro, kde je po retro designu obrovská poptávka.
Tuhle obludu jsme měli doma na sekretáři a pamatuju si, jak se z těch skleněných koulí strašně blbě utíral prach. Máma ji při malování v devadesátkách bez milosti vyhodila do popelnice. Kdybych tehdy věděl, že za tenhle lapač prachu dneska lidi dají skoro deset tisíc, tak ji radši schovám na půdu.
Mnozí pamětníci dnes litují, že se těchto věcí v minulosti zbavovali. Podle prodaných aukcí na Aukru a diskusí mezi sběrateli je jasné, že nostalgie po designu ze 70. let je silnější než kdy jindy.
Nezbývá tedy než vzít baterku a vyrazit na průzkum půdy nebo sklepa u vašich rodičů či prarodičů. Možná tam na vás čeká zaprášený poklad, který vám udělá radost nejen nostalgickou vzpomínkou, ale i příjemnou finanční injekcí.
Měli jste doma tuto ikonickou lampu „Atom“? Podělte se s námi o své retro vzpomínky!
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Autor článku: Anna Marková