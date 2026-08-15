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Prahu 6 a Prahu 8 nově propojuje autobusová linka 145 projíždějící tunelem Blanka

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Prahu 6 a Prahu 8 ode dneška propojí nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka. Povede z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Hradčanskou a Dejvickou. Při příležitosti zahájení jejího provozu dnes Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) pořádá komentované jízdy.
Prahu 6 a Prahu 8 nově propojuje autobusová linka 145 projíždějící tunelem Blanka

Prahu 6 a Prahu 8 nově propojuje autobusová linka 145 projíždějící tunelem Blanka

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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