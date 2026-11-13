Ulice v pondělí: Smlouva s ďáblem, dotčená němčinářka, návrat Anežky a autonehoda

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
První Ulice příštího týdne přinese návrat Anežky a Magda se bude snažit vysvětlit své počínání a varovat Jirku. Ve škole bude probíhat debata ohledně AI a Vladimíra vyděsí telefonát z práce, protože Slávek měl nehodu. Dávej si pozor
Magda (Veronika Macková) se snaží urovnat neshody po páteční večeři mezi ní a Martinou (Natálie Holíková). Mrzí ji, že vytáhla politiku i poté, co ji ona prosila, ať to nedělá a dá Jirkovi (Ondřej Havel) čas si od Soni (Lucie Vondráčková) a radnice odpočinout, protože pro něj tato situace není ani trochu jednoduchá. Magda se jí snaží vysvětlit, že to chtěla jen pochopit, protože nerozumí tomu, že si někdo pustí Čechovou po tom všem takto blízko k tělu, a dokonce s ní spolupracuje. Martina se netají tím, že ani ona zrovna neskáče nadšením.
Magda se pak rozhodne si s Jirkou promluvit a omluvit se mu. Navíc cítí potřebu jej varovat, aby si byl dobře vědom toho, do čeho spoluprací s Čechovou šel. „Myslíš si, že dobře nevím, jakou smlouvu s ďáblem jsem podepsal?“ odvětí Jirka, protože moc dobře ví, co koalice se Soňou obnáší.
AI ve škole
Ota Puklický (Filip Rajmont) řeší s Magdou, Eddiem (Jiří Panzner) a němčinářkou Marií Křížovou (Monika Zoubková) používání umělé inteligence ve škole a v hodinách. Mezitím, co jej ti dva podpoří, němčinářka to považuje za nejhorší možné rozhodnutí. Navíc se jí nelíbí, že její názor nebere nikdo vážně. Podle Oty to úplně zakázat přece nemůžou.
Bouračka
Vladimírovi (Marek Pospíchal) volají z práce a nemá dobré zprávy. Přiřítí se pak za Kamilou (Natálie Říhová) s tím, že Slávek (Josef Vrána) měl bouračku. Přičítá to jeho víkendovému nasazení, kdy jezdil ještě v pátek pozdě večer a bral si víkendové směny navíc, aby pokryl alespoň své měsíční náklady. Od zavedení nového bodového systému mu totiž hrozí, že nedosáhne ani na obyvkou výplatu. Jiřina (Eva Leinweberová) to zaslechne a zděsí se, jestli to přežil. Kamilu ale dnes čeká příjemně strávené odpoledne s Karlou (Markéta Stehlíková), protože obě zůstaly samy.
Těšit se můžete i na návrat Anežky (Karolína Lipowská) z Drážďan nebo Žofku (Kateřina Ujfaluši), kterou čeká další rande s Matoušem (Radúz Mácha). Ivan (Kryštof Koníček) zase bude vymýšlet další plán, jak si získat Val (Jindřiška Koryntová) a zapojí do něj i Koldu (Petr Komínek).
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).