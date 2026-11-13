Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ulice v pondělí: Smlouva s ďáblem, dotčená němčinářka, návrat Anežky a autonehoda

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První Ulice příštího týdne přinese návrat Anežky a Magda se bude snažit vysvětlit své počínání a varovat Jirku a Vladimíra vyděsí telefonát z práce.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:45

Reklama
Další články z Seriálový svět
Ulice: Společná večeře skončí fiaskem. Magda se po pár skleničkách vína rozjede a obuje se do Jirky
Ulice: Společná večeře skončí fiaskem. Magda se po pár skleničkách vína rozjede a obuje se do Jirky
Hezoun z devadesátek Jonathan Brandis by letos slavil padesátiny. Před 23 lety ho našli mrtvého
Hezoun z devadesátek Jonathan Brandis by letos slavil padesátiny. Před 23 lety ho našli mrtvého

Jonathan Brandis, idol devadesátých let a hvězda Strážce moře i Nekonečného příběhu II, zemřel v pouhých 27...

Čarodějky: Doherty a Milano se nesnášely, Combs odmítla vycpanou podprsenku a televize chtěla víc nahoty
Čarodějky: Doherty a Milano se nesnášely, Combs odmítla vycpanou podprsenku a televize chtěla víc nahoty

Fantasy seriál Čarodějky provázely ostré hádky mezi herečkami. Původní představitelka Phoebe navíc z...

Castle na zabití: Hlavní herci se nemohli vystát a napětí na place museli řešit s pomocí párové terapie
Castle na zabití: Hlavní herci se nemohli vystát a napětí na place museli řešit s pomocí párové terapie

Kriminální seriál Castle na zabití poznamenala obrovská nenávist obou hlavních představitelů. Vztah...

Ulice ve středu: První neshody na radnici, Jana zjistí pravdu, Adriana na koberečku a Egon svádí Soňu
Ulice ve středu: První neshody na radnici, Jana zjistí pravdu, Adriana na koberečku a Egon svádí Soňu

V seriálu Ulice dojde na radnici na první neshody a problémy. Egon se rozhodne opět svádět Soňu a ta se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

Všechny články tohoto autora →
Seriálový svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.