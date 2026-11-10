Castle na zabití: Hlavní herci se nemohli vystát a napětí na place museli řešit s pomocí párové terapie

Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima Castle na zabití, FOTO: © American Broadcasting Company (ABC), distr. FTV Prima
Seriál Castle na zabití lákal miliony diváků na chemickou přitažlivost mezi potrhlým spisovatelem a pragmatickou vyšetřovatelkou. Ve skutečnosti se ale oba hlavní herci vůbec nesnesli a napjaté prostředí na place nakonec musela řešit párová terapie. Spisovatel zasahuje do policejní práce
Úspěšný a bohatý spisovatel Richard Castle se zaplete do práce oddělení vražd v New Yorku, když začne neznámý pachatel vraždit lidi přesně podle jeho knih. Detektivka Kate Beckettová, jejíž matku v minulosti někdo brutálně zavraždil, je z jeho neustálé přítomnosti nervózní a naštvaná. Castle však využije svých styků se starostou a domluví si, že u newyorské policie zůstane jako konzultant. Chce tím získat podklady pro svou novou knižní sérii. Zkušená vyšetřovatelka brzy zjistí, že excentrický autor se svými bláznivými teoriemi dokáže překvapivě často najít skutečného pachatele.
Křehký vztah mezi Castlem a Beckettovou stál na chemii hereckých představitelů. Zatímco na obrazovce působili po osmi sezónách idylicky, zákulisní realita byla zcela jiná. Nathan Fillion a Stana Katic se postupem času nemohli vystát. Podle zdrojů z produkce zašla situace tak daleko, že je tvůrci poslali na společnou párovou terapii. Během natáčení poslední řady spolu mimo klapku vůbec nemluvili, drželi se v oddělených místnostech a komunikovali spolu výhradně v rolích před kamerou.
O roli rozhodly upravené šaty s kávou
Nalezení správné policejní vyšetřovatelky nebylo jednoduché a Nathan Fillion musel před kamerou číst text se 125 herečkami. Stana Katic svou roli získala zčásti díky neplánované improvizaci mimo zkušební místnost. Před posledním kolem hereckých testů vyšla z maskérny a uvědomila si, že má na sobě příliš dlouhou tuniku.
V tu chvíli uviděla Filliona u kávy a požádala ho, jestli u sebe nemá nůžky a neumí stříhat rovně. Herec souhlasil a pomohl jí blůzu upravit. Společné chvíle s nůžkami si všimli producenti, uvědomili si, že tito dva k sobě dokonale sedí, a Staně Katic vzápětí roli definitivně potvrdili.
Rodinné vazby a utajené jméno
Vedlejší detektiv Kevin Ryan se ve vyšetřovacím týmu neztratil ani v osobním životě. Roli jeho seriálové manželky Jenny získala herečka Juliana Dever, která je jeho zákonnou manželkou i ve skutečnosti. Pro menší divácké vtípky filmaři využili i kulisy bytu hlavního hrdiny, ve kterém se nahoře nic nenachází. Architekt přiznal, že luxusní domov za několik milionů dolarů doplňuje falešné schodiště vedoucí přímo do zdi.
Seriáloví vyšetřovatelé si v průběhu let zvykli i na kuriózní detaily, o kterých věděli jen ti nejvěrnější fanoušci. Matka hlavního hrdiny Martha nikdy v seriálu nepřivedla na scénu svého přítele Cheta. Diváci ho viděli pouze na zažloutlé fotografii ze střední školy. A Castlova exmanželka Meredith, kterou ztvárnila Darby Stanchfield, si s Fillionem roli rozvedeného páru dobře natrénovala. V minulosti mu totiž manželku hrála už ve filmu Servírka z roku 2007.
Detaily z jiných světů a bomba v Bostonu
Tvůrci občas reagovali na aktuální dění ve světě. V páté řadě se museli potýkat s reálnou tragédií. Epizoda s názvem „Zatímco jsi stála“, ve které hrdinové zneškodňují bombu, měla jít do vysílání v den teroristického útoku na Bostonský maraton v dubnu 2013. Stanice ABC se kvůli pochopitelné citlivosti situace rozhodla díl odložit a místo něj nasadila následující příběh „Holoubátko, nebo křepelku?“.
Ve světě knih Richarda Castla vystupuje stínový novinář jménem Jameson Rook. V angličtině se jako „rook“ (věž) označuje stejná šachová figurka jako „castle“. Podle autorů odkazuje Castlovo seriálové příjmení na úspěšného spisovatele Stephena Kinga, jehož jméno (král) symbolizuje další šachovou figurku.
Kriminální seriál Castle na zabití vysílá stanice Prima Krimi každý den.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia).