Čarodějky: Doherty a Milano se nesnášely, Combs odmítla vycpanou podprsenku a televize chtěla víc nahoty

Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+ Čarodějky, FOTO: WB Television Network / distr. FILMBOX+
Fantasy seriál Čarodějky z roku 1998 sleduje osudy sester Halliwellových, které objeví své skryté magické schopnosti. První klapka seriálu ale padla s úplně jinou herečkou. Ostré hádky na place navíc vyústily v hořký odchod jedné z hlavních hvězd a pokračování dalších hereček provázely hrozby soudních sporů. Původní Phoebe z natáčení nečekaně vycouvala
Tři sestry žijící v San Francisku objeví na půdě starou knihu kouzel, která v nich probudí dřímající nadpřirozené síly. Prue ovládá telekinezi, Piper dokáže zmrazit čas a Phoebe vídá předtuchy z budoucnosti. Společně pak využívají takzvanou moc tří, aby chránily nevinné lidi před silami zla.
Pilotní díl seriálu ale vznikal v trochu jiné sestavě. Roli Phoebe zpočátku dostala herečka Lori Rom. Po natočení prvních scén ale ze seriálu z náboženských důvodů odstoupila. Tvůrci narychlo najali Alyssu Milano a všechny scény s nejmladší sestrou natočili znovu.
Zahráli si i se samotným sídlem hlavních hrdinek. Dům podle děje leží v San Francisku, ale ve skutečnosti stojí v Los Angeles a stejnou budovu využili filmaři mimo jiné ve snímcích Ant-Man nebo Gigolo Deuce Bigalow. Přímo uvnitř se natáčel pouze pilotní díl. Zbytek seriálu vznikal v ateliérech, takže když ve venkovních scénách někdo otevře vchodové dveře, hned za herci je vidět pevná zeď, ačkoli v ději následuje dlouhá chodba.
Nejdražší rekvizita a filmový Darth Maul
Kniha stínů vážila kolem čtyř až pěti kilogramů a představovala vůbec nejdražší rekvizitu celého seriálu. Téměř každá stránka vznikla poctivě ručně. Představitelka Phoebe si kresby oblíbila natolik, že si najala stejného umělce, aby jí vymaloval stěny přímo u ní doma.
O poznání temnější tvůrčí postupy zvolili maskéři. Design pro démona Belthazora (Michael Bailey Smith) vytvořili na naprosto stejném principu jako make-up filmového Dartha Maula ze snímku Star Wars: Epizoda I (1999). Mnoho diváků si i přesto stěžovalo, že děj přesně nedodržuje wiccanskou teologii. Holly Marie Combs (Piper) s odstupem přiznala, že si filmaři v tomto ohledu vybrali velkou uměleckou svobodu.
Osobní spory a odlišné verze odchodu
Vztahy před kamerou měly k realitě často docela daleko. Shannen Doherty (Prue) a Alyssa Milano se při natáčení dokonce nesnášely. Zlá krev vyvrcholila na konci třetí série koncem představitelky Prue. Přestože Doherty dlouhá léta tvrdila, že odešla dobrovolně, Combs v roce 2023 prohlásila, že Milano pohrozila žalobou za nepřátelské pracovní prostředí a vynutila si tak její vyhazov.
„Myslím, že velká část našich problémů pramenila z pocitu, že spolu soutěžíme, spíš než aby to bylo o sesterském poutu,“ zhodnotila situaci později Milano. Podle webu IMDb chtěla Combs po odchodu kamarádky okamžitě skončit, ale producenti jí pohrozili soudem a donutili ji u role zůstat. Producenti prosazovali vycpané podprsenky
Vedení televize řešilo vizáž hereček hned od prvních dílů. Na začátku první série produkce požádala Holly Marie Combs, aby před kamerou nosila vycpanou push-up podprsenku. Tvůrci měli údajně pocit, že vedle obou kolegyň působí tak trochu zanedbaně. Herečka to odmítla s tím, že dává přednost přirozenému vzhledu, a velkou část svých scén pak odehrála úplně bez podprsenky. S proměnou postavy se musela popasovat v šesté sérii, kdy skutečně otěhotněla. Filmaři její břicho schovávali pouze pod volné oblečení a kameramani volili převážně velké detaily obličeje.
Další požadavky televize odnesla scenáristka Krista Vernoff. Ze seriálu odešla poté, co Phoebe v jednom díle dostala opravdu úsporný kostým mořské panny. Stanice se prý následně začala ptát, jak mohou herečky každý týden více svléknout a ukázat více nahoty. Vernoff měla pocit, že tvůrci dělají něco špatného pro svět. Její někdejší kolegyně s ní ale nesouhlasily a Combs rovnou napsala, že seriál rozhodně „nebyl špatný pro svět“.
Seriál Čarodějky aktuálně vysílá kanál FILMBOX+ One.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).