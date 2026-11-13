Ulice: Společná večeře skončí fiaskem. Magda se po pár skleničkách vína rozjede a obuje se do Jirky

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnes se v seriálu Ulice bude řešit u společné večeře politika, což způsobí neshody a konec pohodové atmosféry. Magda se totiž obuje do Jirky. Nech to na jindy
Dnes se u Magdy doma chystá společná večeře s Martinou, Jirkou, Adrianou a Prokopem. Magda chce večer vytáhnout u stolu téma politika, protože jí leží v žaludku Jirkovo spolčení se s Čechovou, které nechápe a má to za to nejhorší možné rozhodnutí. Martina ji později prosí, aby toto téma s Jirkou dnes neřešila, protože toho má po celém týdnu dost a nechce se o ní bavit i u večeře. Magda slíbí, že to nechá na jindy. Jenže bude stačit pár skleniček vína a slib je zapomenut.
Magdě to nedá
„Jirko, já se tě na to musím zeptat. Jak si do toho mohl jít?“ ptá se později večer Magda Jirky, ale ostatní to nezajímá a bavit se o politice a koalici se Soňou nikdo nechce. Jirka se snaží jednou větou shrnout, proč do toho šel – chce alespoň něco ovlivnit, když už je tam zrovna Soňa, a ne přihlížet nečině tomu, co se chystá udělat s Křečovicemi. Jenže ona to dál nechápe, proč do toho šel a Petr ji v tom podporuje. Magda se rozjede a začne kolem sebe kopat.
„Jirko, já jsem tě volila, protože jsem myslela, že chceš věci dělat jinak. A ty ses spojil s tím nejhorším člověkem na světě,“ prohlásí najednou Magda směrem k Jirkovi. Po těchto jejích slovech nastane u stolu trapné ticho. To rozsekne až Jirka a jen odpoví, že co na to říct a dodá: „Já jsem se musel rozhodnout. Musel jsem se rozhodnout, jestli do toho půjdu a něco ovlivním, nebo budu prostě jenom přihlížet, jak to tady Soňa ovládá.“
Pojďte od toho
Prokop se to snaží uzavřít a navrhuje se držet toho, co řekla před chvíli Adriana a jít od politiky a Soni Čechové hodně daleko a nekazit si už večer. Raději si chce dát dezert. Jenže Martinina nálada je pod bodem mrazu a jen odsekne, že jej jde teda dát na talíře a Jirka dezert rovnou odmítne, protože jej přešla chuť.
Atmosféra je ale po zbytek večera už na bodu mrazu. Když pak všichni odcházejí, rozdává Magda krabice s dezertem. Adriana si ji s díky vezme pro Klárku, ale Martina se k tomu nemá. Když zůstanou s Magdou samy, nedá jí to a jen unaveným a smutným hlasem prohlásí: „Magdi, já jsem tě prosila, ať to neřešíš…“ Vezme si nabízenou krabici, otočí se na patě a jen prohlásí: „Tak čau.“
Firmu prodáme
Po jejím odchodu se Magda chytá za hlavu s tím, že to se jí rozhodně nepovedlo. Podle Petra si to nemá tak brát, byla roztomilá a oni brzy vychladnou. Do toho přijde Magdě zpráva na mobil a nejsou to pro ni vůbec dobré zprávy – v bance jí zamítli úvěr. „No jo, tak to se prostě nedá nic dělat. Firmu prodáme a život jde dál.“
Magda jen zklamaně prohlásí, že to moc chtěla a Petr se ji snaží uklidnit, že o nic nejde a život jde dál a zase bude dobře. Pak se rozloučí, protože Petr musí už jet s kamionem směr Maďarsko. Magda si po jeho odchodu sama pro sebe nahlas řekne, že zase bude dobře, protože ona to nevzdá a ihned začne něco hledat na mobilu…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).