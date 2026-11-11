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Hezoun z devadesátek Jonathan Brandis by letos slavil padesátiny. Před 23 lety ho našli mrtvého

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Jonathan Brandis, idol devadesátých let a hvězda Strážce moře i Nekonečného příběhu II, zemřel v pouhých 27 letech. Jeho kariéra přitom slibovala velkou budoucnost.
Jonathan Brandis v roce 1993

Jonathan Brandis v roce 1993

Zdroj: FOTO:Airwolfberlin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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