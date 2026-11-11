Hezoun z devadesátek Jonathan Brandis by letos slavil padesátiny. Před 23 lety ho našli mrtvého

Hvězda seriálu Strážce moře a filmu Nekonečný příběh II by v letos oslavila padesáté narozeniny. Jonathan Brandis ale ve dvaceti sedmi letech nečekaně zemřel. Přestože se potýkal s útlumem herecké kariéry a hledal útěchu v alkoholu, jeho otec po letech promluvil o známkách maniodeprese.
Vzpomínka k nedožitým padesátinám
Letos v dubnu by Jonathan Brandis oslavil padesáté narozeniny. Z hereckého světa sice odešel už před třiadvaceti lety, kolegové na něj ale nezapomněli. Jeho kamarád herec Jason Marsden mu v den padesátin poslal vzkaz na Instagram. „Dnes by ti bylo 50. Naše přátelství bylo bouřlivé, ale páni, jak já tě měl rád, a pořád dost často přemýšlím, co bys našemu oboru dal, kdyby ses rozhodl žít dál,“ napsal.
Dětství před kamerou
Brandis byl blonďatý kluk s pronikavě modrýma očima, ze kterého v devadesátých letech šílely davy fanynek. Narodil se v Connecticutu učitelce a hasiči. Zkušenosti ze showbyznysu sbíral odmala. Jako dvouletý předváděl boty a ve čtyřech letech točil první televizní reklamy.
V šesti letech dostal roli postavy Kevina Buchanana v seriálu One Life to Live. Rodina se brzy přestěhovala do Los Angeles a on postupně dostával další herecké příležitosti. Objevoval se v populárních televizních seriálech jako Plný dům, Kdo je tady šéf a Báječná léta.
Velký zlom přišel v roce 1990. Vyhrál konkurz na hlavní roli Bastiana Buxe ve fantasy snímku Nekonečný příběh II: Další kapitola. Poté natočil horor podle Stephena Kinga To, kde jako malý Bill Denbrough poprvé okusil uznání od filmových kritiků. O dva roky později hrál v akčním snímku Mistr kickboxu s Chuckem Norrisem.
Strážce moře a davové šílenství
V roce 1993, když mu bylo sedmnáct, dostal od produkce Stevena Spielberga roli, která z něj udělala celosvětový idol. Hrál geniálního chlapce Lucase Wolenczaka ve sci-fi seriálu Strážce moře. Podle časopisu People tehdy dostával i čtyři tisíce dopisů týdně. Při natáčení ve studiích Universal ho museli doprovázet tři bodyguardi, aby ho ubránili před rozvášněnými zástupy fanynek.
On sám slávu nesl se smíšenými pocity. „Nikdy jsem se sám neviděl jako kluk z obálek časopisů. Jste herec a doufáte, že dostanete další práci. A najednou se valí dopisy! Tohle fakt nejde dopředu odhadnout,“ svěřil se v dobovém rozhovoru.
Věřil, že seriál čeká velká budoucnost. „Za 25 let to bude hodně cool seriál. Předbíhá dobu. Diváci v budoucnu zjistí, jak je přesný, a budou se u něj dobře bavit,“ tvrdil tehdy. Během natáčení stihl ve zrychleném režimu dostudovat střední školu a postupně začal pokukovat po režisérském křesle. Už jako teenager zkoušel s kamarády točit filmy na domácí kameru, aby se na kariéru režiséra připravil, a k jednomu dílu Strážce moře dokonce sám napsal scénář.
Zadrhnutá herecká dráha
Po třech sériích v roce 1996 ale seriál skončil. Nabídek ubývalo a Brandis hrál spíš v menších televizních filmech. Poctivě však dál chodil po castinzích. Zúčastnil se například konkurzu na roli Anakina Skywalkera pro film Hvězdné války: Klony útočí, studio dalo ale přednost Haydenu Christensenovi.
Postupně ztrácel pevnou půdu pod nohama a svůj kariérní útlum řešil alkoholem. Naděje svitla, když dostal roli ve válečném dramatu Hartova válka po boku Bruce Willise. Většinu jeho scén ale nakonec z finálního filmu vystřihli. Ve videu níže z filmu The Year That Trembled lze vidět, jak se od dob své největší slávy rok před svou smrtí změnil.
Bolest, kterou okolí nevidělo
Kamarádům se často svěřoval s pochmurnými myšlenkami. Herečka Soleil Moon Frye po letech pro časopis People v roce 2021 vzpomínala, jak blízko k sobě měli. „Našla jsem spoustu vzkazů, které mi Jonathan nechával, když jsme byli děti. Některé byly deset minut dlouhé, jeho nejniternější myšlenky. Plakala jsem, když jsem je poslouchala. Byl to opravdový přítel,“ řekla a dodala: „Trochu jsem cítila vinu, že jsem tu bolest neviděla.“
Několik dní před smrtí neohlášeně navštívil rodiče. Jeho matka později přiznala, že tušila problémy, nevěděla ale, jak mu pomoct. Večer 11. listopadu 2003 ho přátelé našli v jeho bytě v Los Angeles. Záchranka ho převezla do nemocnice, kde druhý den ve věku 27 let zemřel. Dopis na rozloučenou nenechal.
Dlouho převládal názor, že neunesl konec slávy. Až v roce 2021 promluvil pro časopis People jeho otec Greg Brandis. „Jonathan byl velmi chytrý, slušný a vždycky pohodový. Jeho smrt nebyla kvůli zábavnímu průmyslu. Když se teď ohlédnu, ve dvaceti letech měl známky maniodeprese. Doufám, že každý, kdo trpí, si dokáže najít pomoc,“ vzkázal.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, allthatsinteresting, people, mensjournal).